Lapam, Reggio quarta provincia in Italia nel comparto meccanica

La nostra provincia è la quarta in Italia nel comparto della meccanica. È quanto emerge dall’analisi di Lapam Confartigianato sulla specializzazione per settori, facendo segnare un +7% nella produzione per il comparto della riparazione di macchinari nel primo bimestre 2024 rispetto allo stesso periodo 2023. Mentre l’export di autoveicoli vola al +13,1%. Un successo possibile grazie al lavoro delle 3.105 imprese della meccanica nel territorio reggiano, di cui oltre la metà artigiane, pari a 1.630 attività (il 52,5%) per le quali operano 38mila addetti, di cui 16mila in micro e piccole imprese. "Il nostro territorio è detentore di un livello di conoscenza molto elevato", afferma soddisfatto Davide Gruppi, presidente Meccanica Lapam Confartigianato.