Lapam: un assegno da cinquemila euro per la coop sociale. Madre Teresa

"Quest’anno è stata scelta la Cooperativa Sociale Madre Teresa, per affinità di progetto, come beneficiaria del ricavato del concerto di Natale 2024, che quest’anno celebra il ventennale". Così ha introdotto Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, durante la consegna dell’assegno di 5mila euro totali alla Cooperativa Sociale Madre Teresa. "Di questi tempi si parla tanto di sostenibilità sociale e, pertanto, ci tengo a dire che noi da oltre vent’anni portiamo avanti l’organizzazione di questo appuntamento che rispecchia, a pieno, i valori di aiuto per il sociale", ha aggiunto Luppi. "Nell’edizione 2024 è stata raggiunta la cifra più grossa. Ciò dimostra quanto i cittadini abbiano capito l’importanza del progetto per sostenere una causa nobile come quella della Cooperativa Madre Teresa".

Lisa Vezzani, presidente della cooperativa sociale Madre Teresa, ha rimarcato: "Al di là del ricavato economico, che ci aiuta sicuramente, è fondamentale per noi farci conoscere. Ringraziamo moltissimo per averci permesso di ricevere l’intero ricavato di un appuntamento così importante per l’associazione e per la comunità di Reggio Emilia". Guido Gasparini, presidente Lapam Reggio, ha espresso orgoglio: "Si è capito cosa significhi il concerto per Reggio, visto che viene organizzato da un’associazione che fa altro, ma con voglia ed energia per fare beneficenza". Jacopo Faroni, responsabile della sede, ha aggiunto: "Abbiamo voluto aumentare noi la cifra – 4.870 ricavati dal concerto e arrotondati per arrivare a 5mila – per contribuire direttamente alla causa".