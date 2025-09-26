L’apertura del Cau tarda, Aragona incalza la Regione

I ritardi nell’apertura del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e la chiusura notturna del Pronto Soccorso dell’ospedale Franchini (foto) sono al centro di una dura denuncia di Alessandro Aragona, consigliere regionale di Fdi. Con un’interpellanza urgente alla Giunta de Pascale, chiede conto dei motivi dello stallo, sottolineato come la sospensione del servizio notturno, legata alla prospettiva dell’attivazione del Cau (era prevista entro fine 2024) stia lasciando la comunità senza un presidio essenziale. Attualmente, il Ps è operativo solo fino alle 20 per gli utenti e alle 19 per i mezzi di soccorso. Il consigliere ha ricordato anche la tragedia del 12 marzo 2024 quando una 40enne indiana incinta morì davanti all’ospedale dopo esservi stata portata dal marito per difficoltà respiratorie, trovando però il Ps chiuso. Dalla riduzione dell’orario e dal tragico episodio scaturì una forte reazione popolare: una petizione per la riapertura notturna ha raccolto oltre 30mila firme; anche il Consiglio comunale di Montecchio si era espresso in tal senso con una mozione promossa dai consiglieri di minoranza di "Viviamo" e votata all’unanimità nel 2020.

Nonostante questi appelli, il Cau non è operativo e il Ps non ha ripristinato l’attività h24. Aragona evidenzia che a peggiorare il quadro da giugno ’23 è stata sospesa anche l’automedica a Montecchio (trasferita a Traversetolo). L’interpellanza sollecita quindi l’esecutivo regionale a intervenire con azioni urgenti per consentire l’apertura del Ps anche di notte, e richiede con forza il ripristino dell’automedica al Franchini, al fine di garantire un’assistenza adeguata e scongiurare ulteriori tragedie. La Giunta regionale è chiamata anche a fornire risposte precise sui tempi di apertura del Cau, su risorse e personale previsto.

Francesca Chilloni