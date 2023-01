L’apertura del Palaghiaccio resta un miraggio

L’apertura del Palaghiaccio di Cerreto Laghi, particolarmente attesa dai turisti dell’Appennino, ad oggi appare un miraggio.

Troppi i problemi da risolvere: dalle spese energetiche all’adeguamento dei canoni di sicurezza e gestione. Resta però ottimista il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Confidiamo nel più breve tempo possibile - spiega - di poter aprire il palazzetto attraverso l’affidamento ad una nuova gestione. Abbiamo ricevuto centinaia di chiamate durante il periodo natalizio, quindi abbiamo deciso di dare una comunicazione unica per evitare l’affollamento di telefonate agli uffici. Il problema per la mancata riapertura sarebbe comunque dovuto agli elevati costi ingenti per la manutenzione e per la gestione. La struttura è chiusa da quattro anni, durante i quali sono stati fatti molti lavori per la riqualificazione per oltre 2 milioni di euro, tra cui anche lavori per la messa in sicurezza, manutenzione dell’impianto idraulico ed elettrico, oltre alla manutenzione zona motori".

Recentemente sono stati installati tre motori nuovi ed è stato attivato anche il piano di congelamento della pista che, pur funzionando bene, è stato arrestato a causa degli elevati costi energetici. La pista potrebbe già essere utilizzabile, però occorrono ulteriori fondi per ultimi lavori e la gestione. In merito ai costi energetici per il funzionamento del Palaghiaccio, apprendiamo dal sito del Comune Ventasso che nel febbraio scorso era stato raggiunto un accordo per la fornitura della corrente elettrica al prezzo di 0,10 euro al Kwh. con l’aumento dell’energia, il prezzo è salito 0,63, un costo troppo elevato e insostenibile. Aggiunge il sindaco Ferretti: "Stiamo lavorando, con il sindaco di Fanano affinché il palazzetto del ghiaccio venga considerato struttura energivora, questo permetterebbe di ottenere agevolazioni per la fornitura di energia. il Comune è aperto al confronto e al dialogo con chiunque voglia veramente dare una mano in termini economici e gestionali per la riapertura del Palaghiaccio di Cerreto Laghi, struttura che nel passato ha accolto eventi di fama internazionale, in grado di dare una risposta ai cittadini delle tre regioni confinanti: Emilia Romagna, Liguria e Toscana reggiana, oltre a soddisfare le richieste di atleti internazionali conconseguente promozione del nostro territorio".

Settimo Baisi