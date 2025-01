L’apertura dell’anno giudiziario. Processi, prescrizioni record . Reggio maglia nera in regione

Sezione civile quantomai efficiente, giustizia penale che si muove in maniera omogenea rispetto al resto della Regione, con i soli uffici del giudice per le indagini preliminari, e del giudice per l’udienza preliminare che risentono di una certa lentezza. Sono i dati che riguardano il tribunale di Reggio, come emergono dalla relazione coordinata dal presidente della Corte d’Appello di Bologna, Giuseppe de Rosa, presentata ieri in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario.

L’analisi evidenzia tra i dati principali il calo generalizzato delle cause civili in Emilia-Romagna (-7%) con il territorio reggiano che limita anche il numero dei procedimenti nel comparto del Lavoro e delle procedure concorsuali, a differenza di altre zone. I togati di Reggio hanno poi raggiunto gli obiettivi fissati dal Pnrr in tema di smaltimento degli arretrati dei procedimenti civili. Questi ultimi dovevano calare del 95% entro il 31/12/2024 (il nostro tribunale li ha ridotti del 95,3%) per quanto riguardava le cause pendenti al 2019, e dovranno ulteriormente diminuire del 90%, per quelle ferme al 2022, con la fine del 2026.

Reggio è già sulla buona strada avendo raggiunto quota 89,4%, la più brava dopo Ferrara.

In termini generali sono 9.275 i procedimenti civili aperti, di questi 2.978 riguardano il settore del Lavoro e del Contenzioso. Piccola curiosità: sono ancora in corso tre cause iscritte a ruolo nel 2013.

Passando al penale, nell’anno giudiziario 2023/2024 si sono registrati 6.428 procedimenti, il 10% del totale regionale, circa 12 ogni mille abitanti, dato che fa della nostra provincia la terza in Emilia-Romagna in rapporto al numero degli abitanti.

Gli uffici di gip e gup rinviano a giudizio meno di tutti in Regione (3,6% a fronte dell’oltre 6% della media regionale) ma dispongono giudizi immediati per l’11,4% dei procedimenti, il dato più alto. Idem dicasi per la quota di atti restituiti ai Pubblici Ministeri per varie ragioni: quasi il 10%. La nota dolente è che in questi uffici i procedimenti durano mediamente quasi un anno (349) giorni; solo Ravenna fa peggio, mentre Ferrara ci mette meno di tre mesi a pronunciarsi.

Ma c’è un’altra nota dolente: siamo i peggiori in regione (e per distacco) per percentuale di prescrizioni dei processi a dibattimento con ben l’11,2% dei procedimenti in dibattimento (ci segue Modena con il 6,3%), nonostante le prescrizioni siano in calo del 1,6% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda l’organico, secondo la relazione di De Rosa, che non manca di sottolineare, in linea generale, le consuete carenze, il tribunale Penale di Reggio è "sotto" del 14%, con 25 magistrati in servizio. Viene, infine, menzionato, il carcere di via Settembrini, ove si rimarca il fatto che sia dotato di un servizio di è dotato di un settore di Articolazione Tutela Salute Mentale e in cui è stata recentemente introdotta la Sezione Alta Sicurezza; sono altresì presenti Sezione per detenuti transessuali.

Gabriele Gallo