L’app della polizia. Cittadini ’sentinelle’: "Da inizio 2024 a oggi oltre 400 segnalazioni"

Oltre duecento segnalazioni, arrivate direttamente dai cittadini alla polizia, nel giro di un anno: violenza domestica, bullismo e spaccio. È il bilancio stilato dalla polizia sull’uso dell applicazione YouPol nel corso del 2024, cui si aggiunge il dato dal 1° gennaio 2025 a oggi: totale, 208 segnalazioni. E l’anno è ancora lontano dal concludersi.

L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico e immediato di comunicazione fra cittadini e polizia di Stato, per prevenire e contrastare gli episodi di violenza e criminalità. Dal bullismo allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento della violenza domestica, l’applicazione è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare anche questo tipo di abusi.

La questura di Reggio, nel corso di tutto il 2024, ha ricevuto per l’appunto 234 segnalazioni tramite l’app YouPol. Di queste, 36 erano attinenti a episodi di bullismo, 53 invece le segnalazioni legate alla droga e 18 quelle di violenza domestica; 127, infine, segnalazioni di altra tipologia.

"Grazie alla costante attività di informazione e diffusione effettuata dalla polizia di Stato anche a livello locale, nei primi cinque mesi del 2025 si è registrato un esponenziale incremento delle segnalazioni tramite l’applicativo YouPol nel capoluogo reggiano" fanno sapere dalla questura.

Infatti, dal 1° gennaio 2025 alla data odierna sono già state 208 le segnalazioni effettuate (20 bullismo, 42 droga, 35 violenza domestica e 111 di altra tipologia.

L’app consente l’accesso con registrazione utente anche in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle questure. Fra i punti di forza dell’applicazione vi è proprio la possibilità di proteggere la propria identità, una scelta che viene riservata esclusivamente all’utente. La persona che invia la segnalazione, prima di scrivere la descrizione del fatto, può scegliere quale tipologia di segnalazione effettuare tramite l’indicazione delle voci “bullismo”, “droga”, “violenza domestica” o “altro”.

"YouPol viene gestita dal punto di vista operativo dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure del territorio nazionale, gestisce l’implementazione del sistema, per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini" specifica la polizia.

"Giova evidenziare, però – è l’inciso della questura – che l’applicazione YouPol non sostituisce i numeri di emergenza (112, Numero Unico di Emergenza), ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la polizia di Stato". La crescita esponenziale di tale applicativo "conferma, ancora una volta, la stretta sinergia presente tra gli operatori della Polizia di Stato e la cittadinanza reggiana, da sempre molto attenta alle questioni relative alla sicurezza del proprio territorio". YouPol infatti permette da un lato al cittadino di aiutare la Questura di Reggio Emilia tramite la segnalazione in tempo reale di possibili fatti delittuosi e, dall’altro lato, permette alla Polizia di Stato di aiutare nell’immediatezza i cittadini che possano trovarsi in qualsivoglia situazione di difficoltà.

L’invito della polizia di Stato reggiana è dunque quello di continuare questa collaborazione ’virtuale’ con le forze dell’ordine, forti anche della possibilità di rimanere del tutto anonimi nell’effettuare la segnalazione. La questura si ritiene "soddisfatta nel vedere che il sistema viene usato sempre di più dai cittadini", fermo restando che "la chiamata al 112 deve rimanere sempre il primo punto di riferimento per la popolazione".

