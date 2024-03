L’appello ai politici: "Prendano decisioni senza scaricare le responsabilità"

Da Reggiane Off a Reggio out il passo è stato breve. Ormai sono settimane che sulle chat dei vari comitati di quartiere, non solo della zona stazione, ripeto non-solo zona stazione, vengono condivise foto di degrado. Immondizia, giacigli di fortuna, masserizie varie, cassonetti che sono diventati vespasiani di prossimità dall’inconfondibile e inimitabile olezzo di escrementi stagionati. E poi, rapine, scippi, auto e cantine devastate e spaccio libero a ogni angolo della città, alla luce del sole e a favore di videocamera. Non ce l’ho con l’umanità dolente e clandestina dei malcapitati fuggiaschi che si aggirano per la città in cerca di riparo e dignità. No, anche loro sono vittime, di guerre prima, di torture e naufragi e fame e povertà, per poi finire nel peggiore degli inferni, ovvero la clandestinità, l’essere senza patria, senza casa, senza affetti e in balia di mafie di colori diversi ma sempre efferate nelle prassi. L’inferno di possedere solo un corpo senza identità ma comunque da accudire nei bisogni primari: mangiare, dormire e andare di corpo. Da non meravigliarsi se cercano di lenire tanta disperazione con un crack. Per loro nutro tanta pena e, quando possibile, porgo aiuto. Non voglio perdere tempo in commenti, invettive o opinioni. Invito chiunque abbia letto queste mie righe a restare davanti a queste immagini o provare ad affacciarsi alla finestra, ad uscire per le strade e a guardare senza turarsi il naso o voltarsi altrove. Invito chi deve fare a fare, e a chi parla di valori ed ha ruoli nell’amministrazione della città ad agirli invece di brandirli sul capo altrui. Non chiedo la luna ma solo umanità per loro innanzitutto ma anche per noi cittadini. Non so più come dirlo e in che lingua dirlo, ma non voglio mollare e ci provo ancora e lancio un appello ai candidati sindaci: siete consapevoli che se continua così nei prossimi mesi, oltre ai problemi della sicurezza e incolumità delle persone, ci saranno seri problemi igienico sanitari in buona parte della città? I miasmi ammoniacali urinari e le amine odorose fecali possono, oltre che a fare da pabulum ghiotto per ogni sorta di essere microscopico e non solo, anche obnubilare il sensorio, soprattutto l’8 e il 9 giugno e provocare sbandamenti.

*direttrice Radioterapia Oncologica dell’ospedale

di Parma e pendolare