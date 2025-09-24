L’appello alla concordia ’divide’. Le minoranze si alzano e se ne vanno

Doveva essere un momento istituzionale, dedicato alla memoria storica e alla valorizzazione dell’attività e dell’importanza del Consiglio comunale di Reggio Emilia per un sano confronto democratico, ma si è "trasformato in un episodio politico controverso". Commentano così gli esponenti dell’opposizione "l’invito" di Matteo Iori a collaborare per il bene della città, durante la cerimonia in Sala del Tricolore. Tanto che i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Coalizione civica hanno deciso di abbandonare la cerimonia in segno di protesta.

La pietra della discordia sarebbe stata la frase: "Pensate cosa si potrebbe fare a Reggio se l’opposizione la smettesse di dipingere questa città come insicura, come sporca, come invivibile, contribuendo in qualche modo al disamore per la città stessa da parte dei suoi abitanti e al conseguente desiderio di abbandonarla, di non curarla, di non investirci, di non sostenerla". Una frase, va detto, estrapolata da un discorso più ampio in cui si bacchettava anche la maggioranza ("si mettesse in reale ascolto dell’opposizione").

"In vent’anni di politica non mi era mai capitato di assistere a un attacco così frontale, inaccettabile e immotivato, al pari di quello che ho ascoltato in Sala del Tricolore". Non usa mezze parole Gianluca Vinci, parlamentare reggiano FdI, nel biasimare le dichiarazioni di Iori.

" Un vero e proprio attacco politico, davanti alle autorità presenti e in un contesto istituzionale che non prevedeva alcun contraddittorio, in quello che doveva essere un momento di festa, in un luogo di grande significato. Non ce l’ho proprio fatta a rimanere in sala. E dietro me è uscito tutto il gruppo di FdI e anche gli altri consiglieri di opposizione. Fatta eccezione per Claudio Bassi, che era al tavolo dei relatori; non è stato possibile avvisarlo della nostra uscita". E aggiunge: "In ottant’anni l’opposizione non ha mai governato e adesso si addebitano a noi le colpe e le manchevolezze dell’amministrazione di sinistra, da sempre al comando. Il gruppo di Fratelli d’Italia interverrà nel prossimo consiglio, mettendo ben in evidenza che se non c’è collaborazione tra maggioranza e opposizione non è certamente nostra responsabilità. Ma non basta: il consiglio comunale ha respinto l’ordine del giorno per il ritiro della concessione del Primo Tricolore a Francesca Albanese, il 28 settembre al Teatro Valli. Bene: visto che in quella sede è stato richiesta una votazione ad appello nominale, ora come deputato documenterò in che modo è stata respinta la nostra richiesta, elencando chi ha votato a sfavore, per inoltrarla all’Ambasciata americana. In modo che si sappia come funzionano le cose".

"Era un evento istituzionale, non un confronto politico", aggiungono poi Roberto Salati (Lega), Alessandro Aragona (FdI) e Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica) in una nota.

