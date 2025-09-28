L’appello del Consorzio Temar: "Proprietari, venite con noi. Rilanciamo la cura dei boschi"

Il progetto "Curare il bosco, rigenerare l’Appennino" che si propone di rivitalizzare boschi abbandonati attraverso una gestione sostenibile, parte della Green Community "La Montagna del Latte", finanziata dal Pnrr e dall’Ue. A guidare l’iniziativa è il Consorzio Forestale Terre Medio Appennino Reggiano, presieduto da Massimiliano Gibertini (foto). Nato a Marola di Carpineti, il Consorzio riunisce proprietari fondiari e associazioni locali con l’ambizione di sperimentare nuove forme di gestione per permettere ai boschi di essere una risorsa viva, se curata con competenza e passione. Il Consorzio Temar è nato nel 2018 su idea degli operatori dell’Associazione Amici del Castagneto Matildico di Marola con l’intento di seguire il recupero di oltre 50 ettari di castagneto adiacente all’Abbazia Matildica di Marola. Con i progetti di ristrutturazione già sono stati recuperati oltre 30 ettari di bosco e potate oltre 600 piante, la maggior parte secolari.

Il Consorzio sta ora cercando di ampliare la propria area di azione mediante la locazione di altre proprietà boschive, con il coinvolgimento dei proprietari. Come spiega il presidente Gibertini, il Consorzio Temar è una derivazione dell’associazione "Amici del Castagneto Matildico di Marola", soggetto economico di riferimento dello stesso Consorzio. All’interno della compagine sociale sono presenti anche l’associazione Pro Loco di Marola e il Consorzio Castanicoltori dell’Appennino Reggiano, quali rappresentanti delle comunità locali.

"La speranza è di continuare con lo stesso entusiasmo con cui siamo partiti cercando di allargare la base del Consorzio per renderlo sempre più consistente,– afferma il presidente Massimiliano Gibertini – perché il lavoro da fare è tanto e più siamo meglio è. Attualmente stiamo gestendo 50 ettari di castagneto del Seminario di Marola e già solo la pulizia del bosco richiede parecchio lavoro. Il nostro intento è di accogliere altri proprietari di boschi e, insieme, cercare di salvare questo patrimonio naturale lasciatoci in eredità dai nostri avi nei secoli passati".

