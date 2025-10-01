L’appello del prefetto alla politica: "Confronto tra le parti sia equilibrato. Attenti a valutare i vessilli esposti"

"Visto il clima attuale nazionale ed internazionale, richiamo ad un’equilibrata valutazione della situazione in essere". L’appello a raffreddare le tensioni è del prefetto Maria Rita Cocciufa che ha inviato una comunicazione al sindaco Massari e al presidente di Sala del Tricolore, Matteo Iori. La missiva è stata sottoscritta dopo che le opposizioni (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Reggio Civica) lunedì avevano abbandonato il consiglio comunale dopo la bocciatura della maggioranza dell’odg urgente sull’esposizione della bandiera della Palestina sulla facciata del Comune, chiedendo e ottenendo di essere ricevuti in prefettura. "Corre l’obbligo – scrive Cocciufa – di richiamare l’attenzione sulla corretta applicazione del regolamento del consiglio comunale. Rinnovo l’auspicio di un confronto proficuo sulle problematiche di stretta attualità".

Infine, il Prefetto – la quale già aveva ordinato, come anticipato dal Carlino la settimana scorsa – la rimozione delle bandiere della Pace e della Palestina dai municipi perché in contrasto con le normative italiane, ribadisce: "Richiamo altresì ad un’equilibrata valutazione per quanto attiene il permanere dell’esposizione del vessillo relativo allo Stato di Palestina, tenuto conto che anche altre Amministrazioni si sono determinate per un’esposizione temporanea dello stesso". Insomma, come a dire: ’ultimo avvertimento bonario’, altrimenti scatterà una vera e propria ordinanza.

Ma la lista ’Civica per Reggio’ insiste: "Il Sindaco ha scelto di non presentarsi in Consiglio dove ben sapeva che sarebbe stata proposta la discussione sul suo diniego all’invito di rimuovere la bandiera della Palestina esposta all’esterno dell’edificio comunale, in quanto lesiva delle disposizioni di legge e del principio di neutralità delle istituzioni pubbliche. Il sindaco attualmente in carica prosegue ormai da tempo in un percorso di indifferenza verso le regole. Per il bene delle istituzioni, chi non ha l’obiettivo di restituire fiducia ai cittadini, rifletta, si metta una mano sul cuore, e si faccia da parte", chiosano i consiglieri Giovanni Tarquini e Carmine Migale.

dan. p.