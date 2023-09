L’appello del sindaco ai genitori: "Chiedete ai vostri figli cosa fanno"

Appello del sindaco di Rubiera ai genitori per una maggiore attenzione per il controllo dei giovani per evitare il pericoloso consumo degli alcolici tra i ragazzi.

Il primo cittadino Emanuele Cavallaro, in un post pubblicato su Facebook, ha chiesto alle famiglie di prestare la massima prudenza dopo che è stata trovata la bottiglia vuota di una bevanda alcolica nella zona sportiva di Rubiera, area frequentata da giovani.

"Avete notato – scrive Cavallaro sulla pagina del social network – se vostro figlio o vostra figlia, stanotte, quando sono tornati dal giretto in paese coi loro amici, andavano dritto? Perchè, al di là dello sporco lasciato in giro, organizzarsi che un maggiorenne va al supermercato a comprare una bottiglia di gin economico da ben sette euro da scolarsi in un angolo, è una cosa da tempi di Oliver Twist. Ma, soprattutto, è un segno di incipiente dipendenza da alcool, tanto più grave quanto bassa è l’età di chi pratica questa abitudine".

Il sindaco rubierese sottolinea che bere "del gin a bottiglie è una roba da ubriaconi. Prima di dire ‘mio figlio no, è un bravo ragazzo’, chiedetegli dov’era stanotte, se per caso non lo sapete. Sennò tra qualche anno poi siamo lì a chiederci come si son ridotti così. Se non lo fanno i genitori, non pensiate che possa farlo qualcun altro". Tanti i cittadini che hanno commentato il post del sindaco, condividendo il suo intervento per il problema.

Cavallaro, da noi interpellato dopo le sue dichiarazioni pubbliche, ha spiegato che lo scopo del suo messaggio è quello "di sollecitare un’attenzione da parte dei genitori per la diffusione degli alcolici. E’ un fenomeno preoccupante. E’ emerso, durante alcuni episodi, che una parte dei gruppi di giovani sono frequentati anche da minorenni che ci hanno raccontato la brutta abitudine di bere alcolici". Matteo Barca