L’appello del Siulp: "Prevenzione crimine, reparto a rischio. Si mobiliti la politica"

"Non chiudete il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio". È l’accorato appello del sindacato di polizia Siulp, dopo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma con il capo della polizia Pisani. Incontro in cui è stato ribadito "il progetto che dovrebbe prevedere la presenza di un solo Rpc in ogni regione": in Emilia Romagna ne sono attualmente presenti due, quello di Reggio e quello di Bologna, che rimarrebbe attivo. Da qui la mobilitazione.

"Il Siulp di Reggio Emilia è convinto che i presidi della polizia di Stato e quindi quelli di tutte le forze dell’ordine rappresentino nella nostra provincia degli avamposti di legalità. Pertanto chiediamo alla politica un intervento per evitare la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Questa è la nostra posizione in qualità di sindacato più rappresentativo della provincia reggiana. Sembrerebbe che le circolari ministeriali avanzino ipotesi in merito a un eventuale risparmio della spesa pubblica. Invitiamo tutti a una riflessione in riferimento ai fenomeni criminali della nostra provincia e regione. In particolar modo è noto che nella provincia reggiana e nella regione Emilia Romagna da tempo vi sono fenomeni criminali che stanno generando una percezione di insicurezza. L’obiettivo era mettere più uomini in strada per aumentare maggiormente il controllo del territorio. E proprio per questi motivi, il Reparto Prevenzione Crimine ’Emilia Occidentale’ di Reggio per tradizione, ubicazione logistica e competenze professionali rappresenta un importante argine dei fenomeni criminali. Posso portare centinaia di esempi delle brillanti operazioni che il Rpc ha condotto nella nostra provincia e su tutto il territorio nazionale – incalza il segretario generale provinciale Aldo Aragiusto –. Dalla scoperta della prima piantagione di marijuana a opera di un cittadino cinese nella nostra provincia nel lontano 2015, alle numerose operazioni di soccorso, per i terremoti dell’Aquila e dell’Emilia, l’alluvione di Modena, senza contare i numerosi arresti e i numerosi controlli che i colleghi effettuano ogni singolo giorno sul nostro territorio reggiano, regionale e nazionale".

E aggiunge: "Se il progetto si chiusura del Reparto si concretizzasse, verrebbero tolti dalla strada circa 50 poliziotti che effettuano soltanto delle mansioni di tipo operativo cioè controllo straordinario del territorio, in parole povere si andrebbe a indebolire la struttura del controllo del territorio. La probabilità è che questi uomini rischiano il trasferimento ed essere assegnati (perderli nelle incombenze burocratiche) nei vari uffici della provincia e con il risultato che si avrebbero meno poliziotti sulle strade". Pertanto "invitiamo gli esponenti politici a unirsi ad un appello più significativo per evitare la chiusura di questo presidio di polizia. Per noi del Siulp la sicurezza è un obiettivo comune che va raggiunto non chiudendo presidi di Polizia e abbandonando a loro stesse le forze dell’ordine ma investendo in in uomini e mezzi al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Si parla tanto della necessità dell’esercito in zona stazione e poi andiamo a depotenziare gli organici della polizia? Il 20 aprile dalle 10 alle 13, dunque, organizzeremo un sit-in e un volantinaggio, per informare tutta la cittadinanza di quanto sta accadendo e sensibilizzare tutti affinché si eviti sempre più l’indebolimento del controllo del territorio".