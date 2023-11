L’appello del vescovo: "Mostrate la generosità"

Riflettendo sui tempi attuali, in cui guerre nell’Est Europa e in Terra Santa infuriano e violenza contro le persone dilagano – tempi simili a quelli in cui visse San Prospero? – l’arcivescovo Giacomo nell’omelia della festa del Santo Patrono, ha proposto una accorata e puntuale riflessione non solo sulla pace e sul male ma soprattutto sull’"omissione del bene", tanto diffusa. Lo ha fatto alla presenza delle autorità civili e militari e di tantissimi fedeli. Nel discorso alla città e alla diocesi, monsignor Morandi si è chiesto: da dove viene tanto male? Come mai l’uomo diventa carnefice del suo simile?

"Certamente la pace di Cristo non è quella del mondo; non è solo assenza di guerra; non è solo l’essere in pace con sé stessi per aver raggiunto i propri obiettivi a costo anche di eliminare l’avversario", ha detto. "La pace che dà il Signore scaturisce dal dono totale di sé: è dunque un capovolgimento radicale di prospettiva. Essa disattiva alla radice le inimicizie e le contrapposizioni".

Istituzioni religiose e civili devono impegnarsi per lenire le sofferenze, ma ciò non basta. "Quante violenze verbali contaminano i dibattiti politici e anche quelli ecclesiali, mentre l’obiettivo deve essere il bene comune della città dell’uomo, come ha indicato papa Benedetto XVI".

Gratuità, comunione, misericordia devono essere gli assi portanti del modo di rapportarsi con gli altri; al riguardo l’arcivescovo ha ricordato anche le sue visite al carcere.

"L’animo reggiano può apparire immediatamente un po’ squadrato – ha sorriso il vescovo –, ma dietro questa scorza c’è un cuore grande, generoso, dobbiamo far emergere sempre più dalla storia di questa città e diquesta chiesa questa generosità, che nel corso dei secoli è stata seminata con abbondanza, da uomini e donne".

L’invito, dunque, è quello di essere artigiani di pace già nella nostra terra, dalla pianura alla montagna. Scriveva Pascal: "Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce"; è questo il tempo per credenti e non credenti di far emergere le ragioni di un cuore grande.

Giovedì sera una basilica di San Prospero gremita di fedeli aveva già accolto le parole di arcivescovo Giacomo durante una veglia: "Abbiamo bisogno di fare memoria!". Un’occasione non solo per conoscere la figura e l’opera del vescovo Prospero, ma anche per ricordare le generazioni di cristiani che a Reggio hanno annunciato il Vangelo e costruito una città umana e cristiana. Il vescovo Giacomo ha richiamato l’invito del profeta Isaia al popolo di Israele: "Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti", ha ribadito che l’evangelizzazione non è un ‘esperienza individuale, ma ecclesiale. Riconoscersi in un unico popolo di Dio, aggiungendo che "ai giovani compete portare l’entusiasmo della propria età e a chi ha superato la giovinezza mettere al servizio dei giovani la propria esperienza. Occorre uscire, andare a cercare a Reggio quanti si sono allontanati, rendendo ragione della speranza che è in noi".

Al termine della veglia i fedeli sono usciti con un lumino acceso e sostando in piazza per una cioccolata calda offerta da monsignor Morandi, che si è intrattenuto con tutti, in particolare con i giovani. Ieri era anche la giornata di apertura del temporary store del Grade, in galleria Corbelli, che ha accolto i primi reggiani desiderosi di acquistare un regalo facendo del bene.