L’appello della Chiesa per la pace . Reggio accoglie l’invito di Zuppi

Un urgente appello per la pace. Si è svolto ieri nella chiesa cittadina di San Pietro in via Emilia un toccante momento di riflessione per invocare la fine delle guerre. In particolare, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ha raccolto l’invito del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, che si è rivolto con una missiva ai vescovi e alle comunità cristiane, auspicando la promozione di momenti di preghiera, replicando quello da lui presieduto giovedì 14 agosto a Marzabotto, uno dei luoghi che nel nostro paese testimoniano con più eloquenza la tragedia disumana della guerra.

Con la benedizione del vescovo Giacomo e insieme ai moderatori delle Unità pastorali del vicariato urbano, dalle ore 10 alle 18, ieri sono stati letti i nomi dei bambini israeliani e palestinesi morti, durante questo tragico conflitto che è iniziato nell’ottobre del 2023 e sembra non avere fine. Anche la curia reggiana ha raccolto così il pressante appello di papa Leone di pregare per la pace.

Anzi, il vescovo Morandi ha voluto raggiungere i fedeli reggiani con una lettera in occasione del 15 agosto, festa di Maria Assunta. "Si fa sempre più urgente un accorato appello – si legge nella missiva – affinché cessino le guerre e i conflitti nel mondo intero, in particolare nei luoghi che hanno accolto la venuta terrena di Gesù Cristo; perciò, anche noi non vogliamo tacere. In questi tempi contrassegnati da drammatici scenari, che vedono le atroci e insopportabili sofferenze delle vittime più innocenti in ogni angolo della terra, innalziamo con parresia il nostro grido: il cuore degli uomini possa convertirsi e abbandonare progetti di guerra, di distruzione e di morte. Come cristiani crediamo fermamente nella forza della preghiera e insieme a Papa Leone e al compianto Papa Francesco, ancora una volta affermiamo il valore inestimabile della riconciliazione tra i popoli.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha sollecitato le diocesi e le comunità parrocchiali a celebrare l’Eucarestia per la pace e, pur consapevole delle tante iniziative che si sono succedute in questi ultimi tempi, invito a continuare in questo santo proposito: i capi dei popoli e i governanti rinuncino ai loro disegni di violenza, sopraffazione e conquista e si impegnino per cercare di realizzare nella giustizia, nel rispetto della dignità di ogni vita umana progetti di pace e di riconciliazione".

