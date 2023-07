L’appello della polizia alle vittime "Denunciate, non abbiate paura"

di Benedetta Salsi

Questore Maggese, in questa città il fenomeno delle babygang aveva assunto toni di emergenza nei mesi scorsi. Poi sono state messe in campo apposite task-force per contrastare l’escalation di violenza. Qual è lo stato dell’arte?

"Sono arrivato da poco, ma parlando con i miei collaboratori che invece seguono il tema da molto tempo, mi sono fatto l’opinione che sia un fenomeno di cui occuparsi, ma non preoccuparsi. Un fenomeno che interessa tutte le città, anche quelle più piccole, in tutta la Penisola. E ritengo che in questa città ci siano tutte le premesse affinché il problema sia affrontato in maniera efficace. Siamo in campo per prevenirlo e, quando necessario, prendere i provvedimenti per reprimerlo".

Qual è l’aspetto più delicato quando si va a toccare questo tipo di contesto?

"Molto spesso le vittime sono altri giovani, coetanei: questo è l’aspetto più preoccupante. A volte intere scolaresche che vivono in un perenne clima di intimidazione e violenza. Per questo, da tempo, facciamo appelli a non subire angherie: quando si va al di là dell’essere ragazzi, gli atteggiamenti vessatori devono assolutamente essere denunciati. A scuola, ma se necessario anche alle forze dell’ordine che hanno gli strumenti per trattarli con modalità quanto più possibile rispettose dell’età dei soggetti coinvolti. Non facciamo crociate contro i ragazzini, sia chiaro; ma spesso parliamo di veri e propri reati contrassegnati da violenza, che è assolutamente inaccettabile, soprattutto in un momento delicato come quello dell’adolescenza".

Da tutelare ci sono le vittime, ovviamente; ma anche gli autori di questi reati, ragazzini a loro volta.

"Certo. Se un 1415enne si comporta in quel modo evidentemente c’è qualcosa che non va. Per questo ci sono in campo percorsi educativi mirati a evitare l’insorgere di questi fenomeni. Sicuramente la pandemia ha influito, come fenomeno epocale, ma poi penso che incidano anche altre tematiche".

Ad esempio?

"Il tema delle seconde generazioni che devono affrontare il delicato nodo dell’integrazione. Abbiamo notato una grandissima maggioranza di ’seconde generazioni’ tra gli autori di questi reati. Un fenomeno che forse in altri Paesi è esploso prima e ora invece sta emergendo in Italia".

Stanno diminuendo le babygang in città?

"Ultimamente non notiamo una recrudescenza, forse la prevenzione sta funzionando. Dover ricorrere alle misure cautelari è l’extrema ratio ed è una sconfitta per tutti, ma va a tutela della collettività".

Le misure cautelari funzionano?

"È chiaro che nel momento in cui si vedono i soggetti contenuti, le vittime capiscono che queste persone che avevano un’aurea di intangibilità invece vengono fermate e trovano il coraggio per denunciare altri episodi. In questa città ho trovato una situazione di grande attenzione sul fenomeno, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti".