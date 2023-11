L’appello dell’arboricoltore: "Salviamo la pianta monumentale"

Un appello per tutelare una storica rovere monumentale nella zona dell’ex convento benedettino a Cà Bottazzi di Albinea. Davide Mattioli, arboricoltore e perito agrario di Albinea, ha pubblicato un post su Facebook per chiedere di salvaguardare con attenzione l’albero. Si tratta di una rovere "di almeno 250 anni inglobata in un cantiere edile di ristrutturazione", spiega Mattioli. L’albero è tutelato dalla Regione Emilia Romagna e "dal bene che gli vogliono – sottolinea l’arboricoltore – alcuni abitanti del borgo, vicini di casa. E’ stato evitato, grazie ad un intervento congiunto di enti, Comune di Albinea e proprietà, un’operazione potenzialmente mortale (capitozzatura della chioma e realizzazione di un garage interrato a pochi metri dal fusto) e modificato il progetto".

Mattioli sottolinea inoltre che a pochi metri "radica la ‘sorella’, sofferente e martoriata da ripetuti interventi edili prima e cesori poi. Deturpata per sempre con tagli grossi e un precedente interramento di colletto e piatto radicale tanto che si spera di poterne deragliare il deperimento e sognarne il complicato recupero". E aggiunge: "Tornando al cantiere, vedere rami che si appoggiano alle impalcature è incoraggiante. Dimostra che, nonostante qualche fastidio arrecato dalla convivenza forzata tra operai e foglie e con le opportune linee guida, è possibile lavorare senza sconvolgere le architetture degli alberi". m. b.