L’appello delle Poste: "Chiudere al pomeriggio gli uffici in zona stazione"

"Si chiudano gli sportelli delle Poste accanto alla stazione ferroviaria nel pomeriggio".

L’appello arriva dal sindacato Confsal Comunicazione, dopo l’assemblea dei lavoratori che si è svolta giovedì negli uffici affacciati su piazzale Marconi, a dua passi dalla stazione storica cittadina.

Il tema è quello ormai ben noto: la sicurezza degli operatori postali di quella sede, sono costretti a subire costantemente aggressioni verbali, offese, perfino gravi minacce. Cosa che avviene in particolare all’orario di chiusura, quando chi è in coda non ne vuole sapere di andarsene senza essere servito, nonostante la necessità di chiudere gli sportelli.

"E spesso – sottolinea il sindacalista di Confsal, Francesco Arcuri – si tratta di azioni di persone poco raccomandabili, già note alle forze dell’ordine, che frequentano proprio la zona della stazione ferroviaria. I dipendenti hanno tutti paura, sono preoccupati e temono per la loro incolumità".

Arcuri evidenzia pure come sia stata interrotta la presenza fissa di una guardia giurata, che era stata incaricata di vigilare, soprattutto verso l’ora di chiusura, nell’area dell’ufficio postale di piazzale Marconi. Questo servizio è stato tolto, da alcuni giorni a questa parte.

"Il nostro precedente appello per la sicurezza degli operatori – dice ancora il sindacalista – è stato accolto dalla Prefettura, tanto che registriamo un numero maggiore di passaggi delle Volanti della polizia nella zona indicata. Ma non è sufficiente, il problema sussiste".

Per questo, anche in modo provocatorio, dal sindcato Confsal Comunicazione arriva la proposta di chiudere l’ufficio postale nel pomeriggio. Una misura netta, ma nonostante la quale gli utenti che potrebbero comunque rivolgersi agli sportelli di Reggio Centro e di viale Timavo in quella fascia orario.

"Il disagio per l’utenza – conclude Arcuri – sarebbe nullo, visto che queste sedi sono a poca distanza dalle Poste di piazzale Marconi".