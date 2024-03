L’appello di don Dossetti: "Per San Pellegrino servono 300mila euro"

Quasi 250 anni di Storia da preservare. Una sorta di obbligo morale per la comunità dei fedeli, ma le cui implicazioni storiche dovrebbero coinvolgere anche chi credente non è; perché il passato è il prologo e la memoria il basamento su cui costruire il futuro. Si parla della chiesa di San Pellegrino, che ha bisogno di una accurata, e costosa, opera di restyling, per circa un milione di euro complessivo. Se una buona parte dei costi, circa 700mila euro, è stata coperta grazie alla generosa risposta delle istituzioni ecclesiastiche e civili, di aziende e di tanti privati cittadini ( più 100mila euro versati dalla parrocchia stessa) per completare i lavori occorrono ancora 300mila euro. Da qui l’accorato appello del parroco Don Giuseppe Dossetti: "All’inizio ci siamo chiesti se avesse senso gravare la parrocchia di un onere così pesante - spiega - ma non avevamo molta scelta: o si iniziava il restauro, oppure la chiesa sarebbe divenuta inagibile e sarebbe stata abbandonata. Abbiamo pensato che questa spesa, veramente importante, non fosse un lusso, ma, anzitutto, un debito verso le generazioni che ci hanno trasmesso la fede" per questo il presule, oltre a ringraziare tutti quelli che sinora hanno contribuito chiede "di offrire quanto ciascuno può dare; i mattoni della nostra chiesa sono legati dal cemento della carità, della fede e della speranza; in questi tempi così duri, quando si distruggono case, ospedali, scuole, è bello pensare che siamo pellegrini che trovano una sosta nel loro andare". Del resto, nel corso del tempo ,,olte generazioni di reggiani hanno trovato accoglienza in San Pellegrino. Nei tempi durissimi della seconda guerra mondiale, per esempio, don Angelo Cocconcelli ne fece un centro di resistenza e di carità e proprio nella canonica si tenne, nel settembre 1943 la prima riunione clandestina del Cln reggiano. Nella prima fase del restauro sono state riparate e rinforzate le capriate del tetto, sistemato l’impianto ligneo della torre campanaria, rafforzata la tenuta delle mura perimetrali rifatto gran parte dell’intonaco e ritinteggiate completamente le superfici. In ragione di questo San Pellegrino è tornata a fare bella mostra di sé. Per completare il restauro si sta lavorando all’interno dell’edificio sacro e per questo la vita liturgica della parrocchia si è trasferita nella vicina realtà del Buon Pastore. Ora si sta lavorando all’interno: si così è svuotata la chiesa, da mesi si è trasferita tutta la vita liturgica nella parrocchia del Buon Pastore - dal 2012 in Unità Pastorale con San Pellegrino - e si è scavato per la collocazione del nuovo impianto di riscaldamento e per la posa del nuovo pavimento in seminato veneziano. La seconda fase si concluderà con l’allaccio al teleriscaldamento con la revisione degli impianti elettrici e di amplificazione. Per poi concludere i restauri col col recupero e la valorizzazione dei colori originali del Settecento e il ripristino degli stucchi e degli infissi. Per contribuire al restauro della chiesa di San Pellegrino è possibile effettuare donazioni sul conto dedicato della parrocchia:IT09C0200812824000100266113.