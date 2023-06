L’appello di Matteo Sassi "Primarie vanno evitate"

"Le primarie sarebbero un errore e rappresenterebbero l’anticamera della sconfitta elettorale". Ne è sicuro Matteo Sassi, ex vicesindaco e possibile outsider per la candidatura.

Serve una soluzione unitaria?

"Assolutamente sì. Oggi c’è bisogno di altro e non di fermare le lancette a un congresso nazionale o locale. Serve un profilo politico forte e chiaro".

Quindi non un civico...

"Una politica che non sia in grado di mettere in campo una leadership è per definizione debole. Non che la nostra società civile non abbia persone di valore, ma la storia di questa città ci dice che non ne ha mai espresso uno. E non vedo la corsa...".

Ci sono le basi per trovare un’intesa su un nome?

"Secondo me sì, rimarrei stupito e preoccupato se la classe dirigente non riuscisse a raggiungere questo obiettivo. Le intelligenze politiche non mancano. Gazza ha dimostrato di avere nelle corde il campo largo e apprezzo la sua coerenza nonché linearità di pensiero, del peso delle parole pubbliche e private. Vecchi è giusto che abbia un ruolo nel contribuire alla scelta perché ama la città e non si è mai risparmiato nel fare il sindaco. E poi c’è Delrio che è bravo a sciogliere i nodi".

Che tipo di candidato serve?

"Una figura che sappia dialogare con tutti i mondi, da sinistra al centro e che abbia dato prova di farlo nel passato. Se non si riuscirà a trovarlo, chiaro che ognuno sentirà il richiamo della foresta, io sentirò il mio, ciascuno il proprio per le primarie".

Lei potrebbe essere un identikit giusto per mettere tutti d’accordo: vicesindaco di Vecchi, assessore di Delrio e ‘schleiniano’...

"Io sono uno dei tanti che vuole il bene della città. Il mio identikit è che sono un uomo di sinistra. Ma ho già un lavoro nella cooperazione sociale, la mia scelta l’ho già fatta. Mi limito però a dire questo: è chiaro che quando si decide di dare una mano, si mette anche in conto che ti possano chiedere di andare in prima linea. L’ho fatto in passato e lo posso fare anche in futuro. Ma al momento sono un semplice iscritto, non ho incarichi e non li cerco".

Quindi non è un rientro di ‘rivendicazione’ dopo la vicenda giudiziaria dei presunti appalti pilotati in Comune che lo ha visto prosciolto.

"No. Per me rientrare è più una chiusura del cerchio che un inizio. Ma già prima dell’inchiesta dichiarai che avrei preso una pausa. E mi ha fatto bene staccarmi. Ho un approccio terzo e sano. Quando si è dentro, è facile essere trascinati in logiche e dinamiche che ho conosciuto, non mi scandalizzano e non penso neppure siano un disvalore. Ma oggi sono libero, ho uno sguardo ‘terzo’. Non che gli altri siano incatenati, ma ho la libertà di chi non ha responsabilità".

Crede che il Pd riuscirà per una volta a mettere da parte giochi di potere ed equilibri? Dopo la vittoria della Schlein, i bonacciniani reggiani si erano affrettati a dire subito che in provincia aveva vinto il governatore...

"Se si riporta la discussione a un confronto muscolare Schlein-Bonaccini, non abbiamo capito come si affronta la destra e neppure il lavoro da fare. Serve una pluralità che solo un candidato unitario può garantire. Chiunque vincesse le eventuali primarie, sarebbe un nome di parte. Serve uno scatto. Cancellare la vittoria della Schlein sarebbe un errore, ma la chiave è la partecipazione. E questa non te la danno le primarie che sarebbero una sottrazione. Noi abbiamo bisogno di un moltiplicatore, di coesione".

Occorre allargare il campo?

"Certo. Il Pd deve essere inclusivo e non esclusivo. Penso a una coalizione larga, dai fuoriusciti dello stesso Pd fino al M5s, ma anche Coalizione Civica, Rec, Si e Potere al Popolo".

I temi della campagna quali saranno?

"Due su tutti: salute e casa. E poi il tema sociale in zona stazione. Va affrontato anche se è un rischio perché la destra lo ha sempre strumentalizzato. Sia chiara una cosa: il tema principale è battere la destra. Se vincessero loro non mi preoccupa tanto cosa faranno sul Prg, perché non stravolgerebbero nulla. Ma mi fa paura il peggio che tirerebbero fuori da tutti noi".

