L’appello di Rec a Salerno e Nesta: "Finanzino percorsi per i calciatori"

"Presidente Salerno e mister Nesta, rinunciate a parte del vostro stipendio per organizzare percorsi educativi per i vostri campioni. Siete nella città dell’educazione, approfittatene". A lanciare l’appello è Rec – Reggio Emilia in Comune che riprende il filone aperto dal Carlino sui valori nello sport, dopo le interessanti parole del presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, seguite da quelle dell’allenatore granata nonché ex campione del mondo, che hanno generato una discussione in città.

"La presa di posizione nasce dal caso Portanova e le proteste sostenute anche da noi – premette Rec in una lunga nota – per aver tesserato un giocatore condannato in primo grado per violenza sessuale. Sullo sfondo, sempre in ambito del calcio professionistico la vicenda delle scommesse illegali e la palese ludopatia dichiarata da alcuni giovani giocatori di serie A. Il pensiero di Salerno e Nesta concorda nel dichiarare che i giocatori non sono modelli e che anzi sono ragazzi senza cultura, carenti di educazione ed incapaci di gestire denaro e tempo libero. Su questo partiamo da un presupposto vero: il calcio come altri sport con elevato investimento di capitali è ritenuto nell’attuale società al pari di un industria, e tutto ciò che non genera profitti è zavorra superflua. I ragazzi piu talentuosi vengono tolti dai contesti sociali ed educativi di origine e spediti in un mondo luccicante e milionario. Si è voluto questo tanti anni fa, ora vediamo i risultati, uno sport iper selettivo dove il denaro muove e stritola tutto, valori sportivi in primis, sacrificando educazione e percorsi culturali per i giocatori, tali da non farli sentire soltanto macchine a servizio di un ingranaggio puramente economico".

Rec sposta quindi il focus: "Il calcio ha dato in città un grande esempio, come la piccola società dilettantistica di via Adua, il progetto Aurora nel difendere la possibilità di ragazzi con famiglie straniere di poter giocare. Progetto Aurora e Reggiana condividono lo stesso prato di allenamento, diviso da una rete. Da una parte il businnes, dall’altra una squadretta di periferia. Basterebbe poco per comprendere quali sono i valori dello sport.

Condividiamo la scelta dell’associazione Nondasola di rivolgersi alla Fifa per sapere se condivide il pensiero dei dirigenti calcistici ma andiamo oltre. Facciamo una cosa presidente Salerno e mister Nesta: rinunciate a parte del vostro stipendio per organizzare percorsi educativi per i vostri campioni. E magari a turno, insieme ai vostri giocatori, oltre alle comparsate a favor di camera dedicate un’ora a settimana per andare a trovare i ragazzini al di là della rete, per ricordarvi da dove venite e che cosa avete perso per strada. Forse un giorno tornerete ad essere modelli, basta volerlo".