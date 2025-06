L’appello diplomatico della Diocesi: "In questa occasione e in futuro mantenere la pace e l’equilibrio"

Toni ecumenici e tenore felpato ma, tra le righe, un chiaro ammonimento: nello specifico a don Davide Poletti, in generale a tutti i sacerdoti della curia, affinchè si trattino in futuro con maggiore perizia temi tanto delicati come quelli dei rapporti tra potere giudiziario, in particolare i giudici dei processi, e gli appartenenti alla Chiesa Cattolica.

Così la Curia reggiana, guidata dal vescovo, monsignor Giacomo Morandi, interviene nella vicenda della messa programmata questa sera nella parrocchia del Sacro Cuore, alla Baragalla alle 18.30, dedicata al "processo di Bibbiano che si sta concludendo nel primo grado"; con evidente riferimento al procedimento della nota inchiesta ’Angeli e Demoni’ sulla gestione degli affidi nella Val d’Enza che sta per arrivare a sentenza dopo una lunga e complessa battaglia nelle aule del tribunale.

Celebrazione eucaristica dalla motivazione inusitata, finita sotto la luce dei riflettori in virtù della presa di posizione dello storico esponente della destra reggiana, Marco Eboli, che proprio ai vertici diocesani aveva rivolto un "accorato appello" affinchè ne venissero chiariti i contenuti e chiedendosi se "non fosse necessario invitare anche i sacerdoti ad evitare di organizzare o consentire l’organizzazione di eventi che dividono i fedeli".

La risposta dal palazzo vescovile è, come la bimillenaria Storia della Chiesa insegna, un capolavoro di diplomazia ma con indicazioni ben precise: "La Diocesi precisa che il significato e il senso di questa celebrazione deve essere l’occasione per invocare, in tutte le vicende giudiziarie prossime e lontane, equilibrio nei giudizi e pacificazione sociale".

In particolare il riferimento anche ad eventuali vicende future suona come un invito a gestire eventi sul tema con adeguata parsimonia e maggiore raziocinio, all’insegna delle linee-guida indicate da monsignor Morandi nella breve, ma significativa, nota.

Riguardo alla celebrazione da lui organizzata e agli inviti provenienti dalla Curia, avremmo voluto discuterne anche con don Poletti, che interpellato dal Carlino si è trincerato dietro a un secco: "Vi auguro buon lavoro, ma non intendo commentare". Atteggiamento in parte comprensibile considerando che il sacerdote era già finito nell’occhio del ciclone a novembre 2024 quando, sempre nei locali della parrocchia del Sacro Cuore, aveva ospitato l’avvocato Luca Bauccio, tra i difensori dello psicoterapeuta Claudio Foti (principale inquisito della vicenda, assolto in via definitiva ad aprile 2024). Il titolo della locandina che annunciava l’evento ("Le conseguenze di una narrazione tossica") nel quale il legale presentò il libro scritto sulla vicenda, ’Il lupo di Bibbiano’, aveva fatto piovere sul capo del presule l’accusa di essere schierato a favore di una parte della vicenda.

Cosa che, non a caso, ha ricordato anche il citato Marco Eboli ("il titolo della locandina non lasciava dubbi sulla parte che si intendeva tutelare, ossia Foti stesso") nel suo intervento di ieri sulla questione.

Gabriele Gallo