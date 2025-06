L’Appennino a colori ’MüntanarT’, 57 murales trascritti in un libro

Voleva lasciare un segno. Una dichiarazione d’amore per il suo Appennino, dov’è cresciuto e risiede, poi Mr Dada (alias Daniele Castagnetti) ci ha creduto sempre di più, e così l’embrione dell’idea, nella sua testa, si è evoluto fino a diventare un progetto, la ‘MüntanarT’.

Era soltanto il 2022 quando lo street artist appendeva nei bar del territorio un volantino volto a raccogliere le adesioni per dipingere murales nella zona, ottenendo grande riscontro. Da allora ad oggi Mr Dada dipinge quasi tutti i 50 murales prefissati, anzi ne dipinge 57, facendo diventare ‘La MüntanarT’ una consacrazione artistica, celebrando flora, fauna, tradizioni, mestieri e tanto altro del suo amato Appennino.

Un progetto unico, sicuramente il più ambizioso, ampio e articolato dei suoi, che vedrà l’uscita di un libro dedicato (per cui si è aperto relativo crowdfunding) e una mostra a tema.

"Ammetto che non ne conosco altri di questo tipo, in Italia, concentrati su un unico territorio e allo stesso tempo così variegati e multiformi – spiega Castagnetti (Reggio, 1984) –. La definirei una ‘colonizzazione artistica’. All’inizio gli ho dato un nome internazionale, serviva per motivarmi a crederci: lo chiamavo ‘Tai Project’, dove Tai è acronimo di Themed And Invasive, ovvero un progetto esteso, allo scopo di valorizzare l’Appennino reggiano, e anche invasivo nel senso che ha portato alla realizzazione di 57 opere in una zona non così vasta".

Un’invasione artistica e pacifica, realizzata attraverso uno stile che è la cifra di Daniele, cioè pittorico figurativo che guarda alla tradizione italiana dei grandi artisti murali del Rinascimento. Il tutto condito da una ventata di modernità nella scelta dei colori tenui, che spaziano dai grigi agli ocra o verdi, ma sempre poco saturi. Nulla a che fare con i moderni grafiti che troviamo nelle città urbane.

Daniele tende a mescolarsi all’ambiente utilizzando colori della parete, dei sassi, per non invadere aggressivamente l’occhio ma lasciare che possa spaziare dal contesto all’opera e viceversa.

A connotare il valore dell’impresa arriva adesso un libro, in fase di pubblicazione da Corsiero editore, con fotografie di Alessandro Bonori: 250 pagine con foto, interviste, disegni, una cartina dettagliata e un’introduzione speciale. Per sostenerne la pubblicazione è attiva una campagna di crowdfunding, che si concluderà venerdì 11 luglio. Per chi partecipa è prevista una ricompensa.

"È anche un gesto di ringraziamento per i proprietari delle case che ospitano i murales – specifica Dada –. Chi mi aiuta vedrà il suo nome stampato nel libro".

Diverse le modalità di acquisto: si può richiedere il libro solo oppure in ‘combo’ con maglietta e stampa. O ci si può spingere oltre, diventando sponsor dell’operazione o mecenate, commissionando un murales (info: https://www.ideaginger.it/progetti/la-muntanart-un-libro-e-57-murales-per-l-appennino-reggiano.html).

L’operazione interessa la zona compresa tra il torrente Dolo e il fiume Enza, tra la Pietra di Bismantova e il crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano: 29 borghi divisi in 4 Comuni (Castelnovo ne’ Monti, Toano, Villa Minozzo, Ventasso), 57 murales e "un libro che va dritto al cuore: raccontare l’amore per la montagna e la natura", chiosa Mr Dada.