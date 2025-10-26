L’Appennino da vivere. La sfida di Coopselios

Si è svolta all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti la giornata di studi sul tema "Ascoltare i luoghi per rigenerare le comunità", promosso da Coopselios in collaborazione con l’Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano. L’iniziativa, che ha registrato un’elevata partecipazione di un pubblico attento e coinvolto, ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi dell’educazione, della rigenerazione territoriale e del rafforzamento delle comunità locali. Il seminario rientra anche nei percorsi formativi promossi dal coordinamento pedagogico provinciale validi ai fini dell’accreditamento regionale dei servizi educativi, dove sono seguiti diversi interventi tra cui quello di Marco Albino Ferrari, giornalista e divulgatore. È intervenuta anche Lina Borghi, Direttrice dell’Area Socio-Educativa di Reggio Emilia per Coopselios, la quale ha sottolineato il valore dell’iniziativa affermando: "Come Coopselios, siamo molto contenti di avere promosso questa iniziativa.

Il seminario di oggi rappresenta un momento di condivisione fondamentale per valorizzare l’esperienza ventennale dei servizi educativi per la prima infanzia, che hanno saputo generare un impatto sociale significativo sul territorio. Un impatto che si misura non solo nella qualità dell’offerta formativa per bambini e adulti, ma anche nel rafforzamento della cultura educativa, nella promozione dell’occupazione femminile e nella coesione del tessuto sociale. Questa esperienza dimostra come politiche pubbliche lungimiranti, sostenute da una visione strategica e da imprese sociali orientate al bene comune, possano rappresentare un investimento concreto sul futuro delle comunità locali".

Questi concetti sono stati ripresi anche dal Sindaco e Presidente Emanuele Ferrari, che ha evidenziato il legame profondo tra territorio, educazione e comunità. Ha quindi aggiunto Ferrari: "Quando parliamo di luoghi e di Appennino parliamo di una profonda complessità, e se a questi luoghi aggiungiamo il termine "comunità", che oggi è molto usato, non possiamo che mettere in evidenza come la comunità d’Appennino viva, e si rigenera, solo se si rendono vivi e abitati in senso autentico i luoghi. Il modo migliore per fare questo è investire sull’educazione, quindi sui servizi rivolti alla prima infanzia, come è stato fatto in questi anni con la rete dei micronidi e il nido di Castelnovo Monti. Investire sulla prima infanzia vuol dire che la comunità d’Appennino vive, lo fa dando valore alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori del mondo dell’educazione".

Settimo Baisi