L’Appennino dice addio a Montipò Il suo formaggio era il più buono

Orgoglioso dell’antico mestiere di casaro, praticato con grande competenza e sacrificio per tanti anni, Mario Montipò si è spento ieri all’età di 86 anni vinto da una grave malattia: ne danno il doloroso annuncio la moglie Elda, i figli Marco e Mauro, le nuore Justyna e Patrizia, i cari nipoti Alan, Evelyn, Matteo e Noemi, parenti ed amici che ieri sera hanno partecipato alla recita del santo rosario presso la Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa di Castelnovo Monti, dove è stata allestita anche la camera ardente, aperta dalle 8 elle 18,30. Per volontà della famiglia niente fiori.

I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie. I funerali di Mario Montipò avranno luogo oggi alle 15 partendo dalla Casa Funeraria Mammiper la chiesa parrocchiale di Felina dove verrà officiata la Santa Messa.

Al termine della cerimonia funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

Mario Montipò, persona molto conosciuta e stimata in tutta la montagna, era originario del comune di Baiso, però la professione di casaro di cui era veramente un esperto nella lavorazione del Parmigiano Reggiano, lo ha portato a lavorare in diversi paesi anche se non ha mai voluto allontanarsi dall’Appennino reggiano.

Pensionato, da tanti anni abitava con la famiglia a Felina dove aveva molti amici di lunga data. Già l’immagine di Mario, con una forma di parmigiano reggiano in spalla, esprime più di ogni retorica quella che è stata la sua passione di casaro fin da giovane, un lavoro di grande responsabilità che regge l’economia del mondo agricolo della montagna, ma anche di grande fatica e di rinunce, considerato l’impegno quotidiano del casaro.

Mario Montipò ha lavorato per molti anni al caseificio del Casino di Cagnola a Castelnovo Monti dove lavorava anche la moglie Elda impegnata nel punto vendita.

Il caseificio era alla periferia di Castelnovo a lato della strada provinciale per Vetto e costituiva per molte persone dirette anche in città, un luogo di sosta per acquistare il Parmigiano Reggiano del casaro Mario, noto tra i migliori formaggi di tutta la provincia.

Settimo Baisi