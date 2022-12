L’Appennino festeggia gli sportivi

Si è chiuso con un brindisi al Teatro Bismantova l’anno dello sport a Castelnovo Monti, una serata dedicata alle società sportive ed agli atleti che hanno ottenuto traguardi importanti nel 2022. Un modo per chiudere l’anno in un clima di grande festa con la presenza di un centinaio di atleti e atlete che fanno parte di una trentina di società sportive, oltre alla partecipazione delle due squadre nazionali della Federazione Sport Sordi Italia in ritiro in questi giorni a Castelnovo (nella foto, le azzurre del basket). "Siamo tornati a celebrare un appuntamento che per noi era una piacevole abitudine – afferma il sindaco Enrico Bini - e la prima volta al Teatro Bismantova, perché quest’anno ha rappresentato un’occasione davvero speciale col ritiro di due nazionali della Federazione Sport Sordi Italia".

s.b.