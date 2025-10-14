Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
ReggioEmilia
Cronaca
L'Appennino in festa per il Mondiale del Fungo
14 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
L’Appennino in festa per il Mondiale del Fungo

Oltre 500 cercatori si sono dati battaglia nelle sfide in programma. Sono stati raccolti anche 330 kg di rifiuti nei boschi

Straordinaria partecipazione all’undicesima edizione del Campionato Mondiale del Fungo domenica scorsa a Cerreto Laghi dove hanno vinto tutti, grazie alla splendida giornata di sole che ha dato risalto ai colori dell’autunno dell’Appennino reggiano. Oltre 500 fungaioli, tra singoli e 60 squadre, con tanto entusiasmo e passione sono tornati sull’Appennino per partecipare all’evento ideato da Fra Ranaldo e organizzato dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, i Briganti del Cerreto, in collaborazione con l’associazione A Passeggio nel Bosco e con il patrocinio del Comune del Ventasso.

Ad aggiudicarsi il podio nella categoria singoli è stato Jacopo D’Ascanio di Ceparana (Sp); secondo classificato Massimiliano Santini di Piombino; terzo Ivo Burdizzo di R. Alba (Cn). La maglia iridata della categoria a squadre è stata indossata dalla formazione Asse della Cappella di Prato; seconda classificata la squadra Ramboletus di Pavia; al terzo posto il Club Nautico della Vela di Massa (Mc).

Il bilancio della manifestazione è stato più che positivo sui tre elementi che hanno concorso alla premiazione: il miglior fungo, la maggiore quantità di rifiuti raccolti nei boschi e il pensiero più sensibile scritto sul taccuino. Sono stati raccolti nei boschi oltre 330 chili di rifiuti compresi un paio di sci, una vecchia macchina del caffè industriale e un vecchio triciclo. Il fungo più bello è stato scelto tra gli oltre 150 selezionati dalla giuria. Ben 300 invece i disegni e le poesie realizzate dai partecipanti sulle osservazioni della natura dell’Appennino.

"La novità di quest’anno – ha spiegato Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale - è stata anche la "combinata" con altre due manifestazioni che celebrano il porcino: Fungo Trek di Rigoso e il Palio del Fungo - Fungo Flash di Albereto. Un’esperienza straordinaria, anche se impegnativa, perché consente di esplorare tre luoghi diversi dell’Appennino, ognuno con comunità differenti. Si parte dal confine ligure della Val Taro fino a quasi Modena, per una ricchezza di boschi, paesaggi e biodiversità unica."

Settimo Baisi

