L’Appennino in festa per il Mondiale del Fungo

Straordinaria partecipazione all’undicesima edizione del Campionato Mondiale del Fungo domenica scorsa a Cerreto Laghi dove hanno vinto tutti, grazie alla splendida giornata di sole che ha dato risalto ai colori dell’autunno dell’Appennino reggiano. Oltre 500 fungaioli, tra singoli e 60 squadre, con tanto entusiasmo e passione sono tornati sull’Appennino per partecipare all’evento ideato da Fra Ranaldo e organizzato dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, i Briganti del Cerreto, in collaborazione con l’associazione A Passeggio nel Bosco e con il patrocinio del Comune del Ventasso.

Ad aggiudicarsi il podio nella categoria singoli è stato Jacopo D’Ascanio di Ceparana (Sp); secondo classificato Massimiliano Santini di Piombino; terzo Ivo Burdizzo di R. Alba (Cn). La maglia iridata della categoria a squadre è stata indossata dalla formazione Asse della Cappella di Prato; seconda classificata la squadra Ramboletus di Pavia; al terzo posto il Club Nautico della Vela di Massa (Mc).

Il bilancio della manifestazione è stato più che positivo sui tre elementi che hanno concorso alla premiazione: il miglior fungo, la maggiore quantità di rifiuti raccolti nei boschi e il pensiero più sensibile scritto sul taccuino. Sono stati raccolti nei boschi oltre 330 chili di rifiuti compresi un paio di sci, una vecchia macchina del caffè industriale e un vecchio triciclo. Il fungo più bello è stato scelto tra gli oltre 150 selezionati dalla giuria. Ben 300 invece i disegni e le poesie realizzate dai partecipanti sulle osservazioni della natura dell’Appennino.

"La novità di quest’anno – ha spiegato Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale - è stata anche la "combinata" con altre due manifestazioni che celebrano il porcino: Fungo Trek di Rigoso e il Palio del Fungo - Fungo Flash di Albereto. Un’esperienza straordinaria, anche se impegnativa, perché consente di esplorare tre luoghi diversi dell’Appennino, ognuno con comunità differenti. Si parte dal confine ligure della Val Taro fino a quasi Modena, per una ricchezza di boschi, paesaggi e biodiversità unica."

Settimo Baisi