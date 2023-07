L’Appennino ospita 70 ragazzi di zone alluvionate della Romagna

Solidarietà agli alluvionati della Romagna offrendo ospitalità sulle proprie montagna. Sono stati accolti alla Pietra di Bismantova dall’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti e dal Presidente del Parco Nazionale 70 bambini provenienti dalle zone alluvionate della Romagna. I ragazzi sono stati accompagnati a Ligonchio, ospiti del Rifugio Aquila. Accolti per il progetto ‘Bimbinmontagna’ a cura del Parco Nazionale con un programma di iniziative rivolte all’ambiente, promosse da Arpae e dalla rete centri per l’educazione ai valori della sostenibilità dell’Emilia Romagna e il sostegno della Giunta regionale.

In primo luogo è stato fatto un briefing alla partenza dalla Croce Verde e fornite spiegazioni dai tecnici del Soccorso Alpino Monte Cusna, Quindi, accompagnati da istruttori e guide ambientali, i bambini fanno ogni giorno escursioni alla scoperta di nuovi ambienti di montagna, dal sentiero Decauville inaugurato di recente al Parco dell’Orecchiella e altri luoghi. Coordina Natascia Zambonini.

Un’altra iniziativa di solidarietà importante, "’Camminare per la Romagna’, è il progetto annunciato ieri dalla cooperativa I Briganti di Cerreto Alpi al quale hanno aderito tutte le guide dell’Appennino che devolveranno domani l’introito della giornata agli alluvionati romagnoli, con ritrovo alle ore 9 al Rifugio dei Briganti a Cerreto Alpi.

L’iniziativa consiste in una serie di trekking organizzati dalle guide aderenti, con la totalità degli incassi di giornata devoluti in beneficenza, in particolare all’Istituto comprensivo Tina Gori di Forlì, alluvionato. Per partecipare alle escursioni, occorre fare la prenotazione con la guida di riferimento, la quota potrà esser versata con bonifico (Iban IT33H0707266280000000731482, intestato ad Associazione Altri Passi, Emilbanca filiale di Castelnovo ne’ Monti (RE).

Settimo Baisi