L’Appennino perde un benefattore. Oggi l’ultimo saluto ad Albertini

Si è spento dopo una lunga e sofferta malattia, all’età di 69 anni, Alberto Albertini. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Luciana, i figli Silvia, Luca, Elena e Daniele, i nipoti Gabriele, Riccardo, Marco, Elisa, Matilde, Filippo e Leonardo.

Alberto Albertini era conosciuto in tutta la montagna non solo per la sua attività lavorativa svolta insieme al fratello Paolo nell’azienda edile, ma soprattutto per la sua disponibilità e generosità nei confronti di tutti. Alberto, senza apparire, c’era. Prima della malattia ha dedicato il suo tempo al lavoro e alla famiglia, ma anche al volontariato, da sempre sostenitore delle Case di Carità di Mons. Mario Prandi, e in particolare quella di Fontanaluccia dove la zia della moglie Luciana, suor Maria Giubarelli il 16 luglio del 1942 fu tra le prime ad entrare, con due consorelle. L’8 settembre dello stesso anno entrò anche suor Lucia che nei giorni scorsi ha festeggiato proprio a Fontanaluccia – dove vive tuttora – i suoi 100 anni in salute.

Il figlio Luca: "Mio padre aveva un grande cuore, aiutava tutti quelli che avevano bisogno senza mai pretendere nulla". Don Filippo: "Alberto era una gran brava persona, cercava di capire le situazioni per poi entrare con garbo per dare il suo contributo senza disturbare e senza apparire". I funerali avranno luogo oggi pomeriggio partendo alle ore 15.20 dall’abitazione di via dei Lavatoi 3, per giungere alla Chiesa parrocchiale di Toano, ove alle ore 15.30 sarà celebrata la Santa Messa. A conclusione della cerimonia il feretro proseguirà per la cremazione.

Per volontà dei famigliari non fiori ma offerte alla Congregazione Mariana delle Case di Carità (Banco Bpm: IT 59 E 05034 12800 000000028654. La famiglia ringrazia il dottor Luca Corbelli e chi parteciperà alla cerimonia.

Settimo Baisi