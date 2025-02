L’Appennino piange Luciana moglie dell’ex sindaco Bini

Un grande dolore è condiviso in montagna per la morte, dopo lunga e sofferta malattia, di Luciana, moglie dell’ex sindaco Enrico Bini. La triste notizia si è rapidamente diffusa ovunque ieri mattina destando profondo cordoglio fra la gente dell’Appennino. Luciana Lombardi, aveva 67 anni. Oltre al marito, lascia il figlio Manuel con Valentina, gli amati nipoti Sebastiano, Eugenio e Iolanda, il fratello Gianni. Oggi pomeriggio alle 17,30 verrà recitato il rosario di suffragio alla Casa Funeraria Mammi dove è stata allestita la camera ardente (orario delle visite tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.30). I funerali avranno luogo domani, lunedì 10 febbraio, alle ore 9,45 nella chiesa di Felina. Per volere della famiglia niente fiori ma donazioni alla Casa della Carità di Cagnola.

Luciana Lombardi era una donna solare, molto conosciuta e apprezzata da tutti anche per la gentilezza e disponibilità mostrata negli anni in cui lavorava presso un negozio di articoli sanitari a Castelnovo Monti, lasciato nel momento in cui ha avvertito i sintomi di una grave malattia, affrontata fino all’ultimo con grande coraggio e dignità.

Luciana ha dedicato tutta la vita alla famiglia, al lavoro ma anche alle amicizie con le quali trascorreva quel poco tempo libero di cui disponeva il marito Enrico, impegnato in politica. Amava la musica, soprattutto il liscio che, da felinese, ballava da giovane al Parco Tegge. Non a caso, come da suo desiderio, al termine della funzione funebre prima di partire per la cremazione, al momento del commiato verranno eseguiti due brani musicali da lei preferiti.

Molti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore ai familiari. Così il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, che di Bini fu il vice: "Per me questo è un giorno molto triste e difficile. Ho conosciuto Luciana insieme a Enrico. La ricordo come una donna forte e insieme dolce. Di quella saggezza essenziale che viene da lontano. La ricordo soprattutto insieme ai suoi nipoti che la adoravano, nei momenti di festa, ma anche nel quotidiano. Come sindaco, ma soprattutto come amico, un grande abbraccio a Enrico, a suo figlio e a tutti i familiari. Saprà attraversare questo passaggio, con la sua proverbiale energia, e la sua capacità, che mi guida ogni giorno nel fare il sindaco, di cogliere tutte le sfumature dell’umano, i dolori ma anche le speranze di ogni persona".

Settimo Baisi