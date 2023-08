L’Appennino raccontato da immagini, coro e poesia

Viaggio attraverso dialetti, canti e immagini, musica blues, ecco le proposte odierne in Appennino. A Castelnovo Monti, in piazza delle Armi, "Parole e immagini in concerto", canti e proiezione di immagini dell’Appennino con il Coro Bismantova e la collaborazione di Marina Coli (in caso di maltempo teatro Bismantova). A Carpineti, in piazza Matilde, alle 20,30, terzo appuntamento della rassegna di poesia dialettale "‘Tra Mûnt’ e ‘Tra Vêrs’ a ‘e Tramûnt’" (tra monti e tra versi al tramonto): viaggio attraverso i dialetti per un ritorno alle origini in compagnia di autori (nella foto) dell’Appennino (info: 0522 718086). A Casina, in piazza Papa Giovanni XXIII, per i "Mercoledì al Peep", a cura dei commercianti, concerto del "Trio Soul Blues", inoltre mercatini, gastronomia e intrattenimento. A Ligonchio presso la sede del Parco, dalle 15 alle 17 (anche il 3 e 4), corso di cartonaggio per bambini con "Cartonero". g.s.