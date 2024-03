L’Appennino risplende: protagonista su Linea Verde

Brilla su Rai1 l’Appennino reggiano: un servizio di Linea Verde andato in onda domenica scorsa ha messo in evidenza le eccellenze e le attività nell’alto Appennino del Comune di Ventasso, territorio Mab Unesco. Un viaggio tra le meraviglie del territorio alla scoperta di luoghi magnifici e della tradizione enogastronomica locale. "Un’occasione straordinaria di promozione per il territorio", racconta Irene Licia Melloni, titolare dell’Antica Acetaia il Vascello del Monsignore di Cervarezza, referente territoriale per il Gruppo Mate per l’Alto Appennino reggiano, referente tematico per l’area della Riserva di Biosfera Unesco Appennino Tosco Emiliano per l’enogastronomia e rapporti con Slow Food Italia, che ha scelto i luoghi e guidato gli operatori Rai. La geologa Alessandra Crotti con lo staff del Parco si è occupata della parte naturalistica. "L’unico rammarico – spiega Irene Melloni – sono state le condizioni meteo non favorevoli che non hanno consentito di fare molte riprese esterne nel Parco dell’Appennino, ma con i droni sono riusciti a riprendere la Pietra di Bismantova, il lago Calamone di Ventasso, la zona dell’antico borgo di Cerreto Alpi e i pascoli di Valbona". La troupe di Linea Verde è rimasta sul territorio dal 27 febbraio al primo marzo con Giuseppe ’Peppone’ Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, siamo partiti alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze – racconta Irene – passando per il Borgo di Cerreto Alpi per conoscere questo splendido luogo e la Coop Briganti del Cerreto dove Sara ha raccontato il loro prodotto d’eccellenza, la farina di castagne, presentato alcune ricette specifiche". Il viaggio è proseguito per il lago Calamone, ai piedi del Ventasso (1.727 mslm), luogo incontaminato che a ogni stagione cambia volto. La sua bellezza è la quiete. "Qui siamo stati al Rifugio Venusta, dove la signora Dania e la sua famiglia possiamo dire che rappresentano ‘la storia’ di questo luogo e hanno preparato per noi le loro eccellenze". Infatti sono stati ospitati gli operatori Rai e accompagnatori, gustando polenta e tortelli. Non poteva mancare la visita al Caseificio di Garfagnolo (Monteduro), presidente Giordano Santini allevatore di Valbona, che produce Parmigiano Reggiano da mucche al pascolo di montagna.

s. b.