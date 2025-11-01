L’Appennino sempre più al sicuro con i Dae

Il cuore in Appennino batte forte ed è sicuro a qualsiasi quota, grazie anche al progetto di Ausl e Reggio Emilia Soccorso che dall’estate scorsa hanno dotato tutti i rifugi di defibrillatore (Dae), uno strumento fondamentale da utilizzare in caso di arresto cardiaco. L’esperienza drammatica vissuta domenica scorsa al Rifugio Venusta del lago Calamone (Ventasso) ne è la conferma, quando un turista 62enne, è stato colto da arresto cardiaco. Momento di panico dei suoi amici e di tutti i presenti nel rifugio tra cui due infermieri e altri sanitari pronti ad intervenire. Lara, che fa parte della gestione del rifugio, immediatamente ha dato il defibrillatore ai sanitari che hanno salvato vita all’uomo. Una conferma di quanto sia importante la diffusione di defibrillatori in montagna a causa delle lunghe distanze dai servizi sanitari e per cui anche l’ intervento del 118 ha i suoi tempi. Sulla sicurezza in montagna lavorano anche i volontari della Croce Rossa e Croce Verde, presenti in tutti i comuni dell’Appennino con le loro organizzazioni di pronto intervento.

Grazie all’attività di queste due istituzioni sorrette dal volontariato, gli esercizi pubblici e i luoghi più frequentati della montagna dispongono di apparecchi salvavita, installati previa partecipazione a corsi di addestramento. Anche Groppo, con la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, nei giorni scorsi ha organizzato il corso base per l’’utilizzo del defibrillatore (Basic Life Support and Defibrillation). Il corso ha permesso a numerosi abitanti di imparare le manovre salvavita e l’uso corretto del defibrillatore.

Condotto dai formatori della Croce Verde, il corso ha ottenuto grande partecipazione. L’intento è di diffondere una vera e propria cultura della sicurezza e della solidarietà fra i cittadini quale risorsa all’interno della comunità del territorio in grado di affrontare qualsiasi situazione di emergenza. L’Appennino è un territorio vasto, dove, in caso di grave malore, le probabilità di sopravvivenza aumentano solo se l’intervento è tempestivo. In questo momento due sono gli obiettivi della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto: prima promuovere la cultura della rianimazione cardiopolmonare e sensibilizzare le persone all’uso del DAE in caso di arresto cardiocircolatorio improvviso; facilitare l’installazione dei defibrillatori in punti strategici del territorio, creando una rete sempre più ampia di cittadini formati per intervenire. Le colonnine sono posizionate in aree ad alto afflusso di persone e facilmente accessibili, ma anche in zone più difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso. Proseguirà anche l’anno prossimo la collocazione dei dispositivi salvavita Dae nelle frazioni dove i tempi di intervento delle ambulanze risultano più lunghi. Sono già in programma due corsi per formare i residenti di questi paesi.

Settimo Baisi