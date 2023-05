L’Appennino si prepara al Giro Attenzione a chiusure e divieti

La decima tappa del 106° Giro d’Italia dipinge di rosa il verde Appennino reggiano: martedì prossimo la carovana dei ciclisti partirà da Scandiano e dopo Viano, tra sali e scendi, percorrerà in successione le strade dei comuni dell’Appennino da Baiso a Carpineti, Castelnovo e Villa Minozzo, Civago-Passo delle Radici, per concludersi a Viareggio. Ieri mattina Carpineti, paese che annovera ciclisti storici, ha anticipato un festoso segnale dell’evento (foto) presso la scuola primaria con alunni, insegnanti, l’assessore allo sport Enrico Rossi e l’assessore alla scuola Flavia Pigozzi, hanno dato il benvenuto a quattro campioni: Lauro Grazioli, Paolo Tedeschi, Mauro Massimini e Giuseppe Sacchetti.

Erano presenti i sindaci di Viano, Baiso e Villa Minozzo e il presidente di Elettric80 Enrico Grassi. I ciclisti campioni hanno parlato del Giro d’Italia e risposto a tutte le domande dei ragazzi. L’ordinanza della Prefettura di Reggio per la chiusura delle strade martedì 16 maggio dalle ore 9,30-15,30 riguarda Montefaraone, Casa Perizzi, Felina, Gatta, Villa Minozzo e Civago. La riapertura delle strade avverrà 40 minuti dopo l’ultimo ciclista, non oltre le 13,30. Molte strade chiuse anche a Castelnovo Monti per il passaggio del Giro d’Italia, in particolare da Felina alla Gatta da dove inizia la strada provinciale che attraversa l’intero territorio del comune di Villa Minozzo da Gatta a Civago (ultimo borgo reggiano). Ovviamente sono previste diverse variazioni alla viabilità normale, in particolare è prevista la temporanea chiusura di alcune strade che si immettono sul percorso riservato ai corridori.

Nel merito è stata emessa un’apposita ordinanza dal settore lavori pubblici e patrimonio del Comune in cui vengono istituiti i divieti di sosta e di fermata con rimozione forzata nei parcheggi lungo via F.lli Kennedy di Felina dalle ore 8 alle ore 15 del giorno 16 maggio. Le intersezioni tra le strade laterali saranno presidiate da volontari o dalle forze di Polizia, interdetti gli accessi secondari. Sarà autorizzata la circolazione dei mezzi del servizio emergenza e veicoli addetti al servizio logistico, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Settimo Baisi