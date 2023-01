"L’Appennino si sta spopolando Mancano politiche per le famiglie"

"Curare le radici per salvare l’Appennino reggiano", lo afferma il dottor Enrico Bussi che da molti anni presta attenzione ai fenomeni di degrado dell’Appennino quale associato all’Aps RuRe (Associazione Rurali Reggiani). E aggiunge in quanto osservatore: "La popolazione che in maggioranza vive nei centri urbani, ignora il suo retroterra. Si sono ingrossati i centri attorno a servizi pubblici e privati, commercio e credito, si stanno esaurendo i collegamenti personali con i luoghi di origine nelle periferie montanare. Queste sono la realtà più estesa, ma la scuola se ne dimentica e i borghi rurali attendono dal Comune un intervento organico".

La riflessione, però, si allarga: "Nello stesso tempo – aggiunge Bussi – aumenta la mobilità verso i centri di pianura per motivi di studio, lavoro, accesso a servizi sovra-comunali e la città diventa l’unica attrazione. Ciò spinge allo spopolamento anche dei centri montanari dove si moltiplicano i cartelli di ‘Vendesi’ e ‘Affittasi’. La maggioranza dei cittadini che vive in periferia, produce e permette l’esistenza a chi vive nei centri proprio perchè questa montagna dispone di un sistema produttivo importante con l’agricoltura e la la catena di trasformazione alimentare, con le cure alla foresta nell’alto Appennino e l’opportunità di fornitura di energia rinnovabile. La popolazione che in maggioranza resiste nei centri urbani, purtroppo ignora il suo retroterra".

Secondo il dottor Bussi, in montagna mancano del tutto le politiche locali dedicate alle famiglie del settore, rimaste in condizioni di isolamento.

"I Comuni e la loro Unione non rilevano gli addetti alle attività agro-forestali e a quelle artigianali connesse, non misurano il nuovo valore creato e riversato sul territorio – prosegue l’esperto –. Non promuovono alcun servizio pubblico per sostenere un lavoro faticoso, non imparano ciò che fanno le istituzioni pubbliche nelle montagne europee da molto tempo per sostenere l’agricoltura montana, una minoranza preziosa. Siamo nell’UE ma il nostro ceto medio non conosce e non considera le soluzioni adottate per le montagne austriache, bavaresi e francesi".

Conclude Bussi: "La situazione è peggiorata dopo la scelta di abolire la Comunità montana e di mutilare la Provincia. La montagna è stata penalizzata poiché le competenze per il territorio e per il settore primario ora mancano sia all’Unione montana, sia alla Provincia. La Regione, sempre più lontana, appesantisce l’orditura delle norme, dei controlli e degli apparati privati fatti crescere sulle spalle degli utenti. Lo Stato diventa meno raggiungibile dopo la riduzione dei parlamentari".

Settimo Baisi