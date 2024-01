L’appuntamento sui rifiuti

Un evento è in programma il 18 gennaio dalle 10 alla sede di Sabar, in via Levata a San Giovanni di Novellara, dedicato al corretto conferimento e riciclo dei rifiuti in plastica nel settore agricolo e zootecnico, con presentazione del progetto Plastic Less Milk Sustainability e visita all’impianto Sabar. Intervengono il direttore generale Sabar, Marco Boselli, Piero Pastore Trossello (Regione Emilia-Romagna), Anna Garavaldi, Luca Casoli. L’evento si conclude con la visita all’impianto di raccolta e recupero rifiuti plastici. Per informazioni contattare gli uffici Sabar.