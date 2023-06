L’Arag diventa americana per 960 milioni

L’Arag di Rubiera è stata venduta alla multinazionale americana Nordson. Il colosso americano pagherà 960 milioni di euro in contanti. La storica azienda rubierese produce componenti per macchine da irrorazione e diserbo e per l’agricoltura di precisione.

Nata nel 1976 per iniziativa di un gruppo di imprenditori locali guidati da Giovanni Montorsi, aveva già avuto un cambio di proprietà nel 2020 quando la maggioranza delle azioni era stata acquisita dal fondo di investimenti svizzero Capvis con i fondatori e manager rimasti come soci di minoranza. L’attuale proprietà dell’azienda, da noi interpellata, ha confermato l’acquisizione da parte del gruppo americano, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni durante questa fase dell’operazione. Arag è ad oggi il punto di riferimento per la componentistica nel settore dell’agricoltura di precisione. Con un catalogo di oltre 12mila articoli, offre una gamma completa di sistemi di alta qualità per irroratrici, spandiconcime e seminatrici.

"La collaborazione diretta – si legge nel sito internet di Arag – con i principali costruttori di macchine da irrorazione e diserbo ci consente di creare soluzioni innovative e personalizzate per applicazioni speciali. All’interno delle principali soluzioni progettate da Arag, una parte fondamentale è rappresentata dai sistemi di monitoraggio gps e computer, dagli ugelli, dai coperchi, dalle valvole, dai filtri e relativi accessori".

L’elevata sensibilità verso le esigenze del mercato e l’approccio orientato al cliente hanno permesso ad Arag di sviluppare una vasta rete di vendita in oltre 120 paesi in tutto il mondo. L’area di produzione della sede centrale in Italia si estende su un’area di più di 34.000 m²; oggi il gruppo conta quattro filiali commerciali con sede in Australia, Argentina, Brasile e Nord America con oltre 680 dipendenti. "Arag rappresenta – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – una straordinaria storia di impresa e lavoro per la nostra comunità. Il suo consolidamento sul piano internazionale è certamente una notizia importante, come lo sono gli investimenti messi sul terreno a Rubiera anche nell’ultimo periodo. E’ importante che questo trend di crescita continui per consolidare sul nostro territorio le ricadute occupazionali ed economiche che oggi sono più che mai indispensabili".

Matteo Barca