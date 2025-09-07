L’Arcetana prova a sgambettare il Nibbiano

Con la prima domenica di settembre, tutte le categorie in campo dall’Eccellenza alla Terza categoria (ore 15.30). Secondo round di campionato per la Serie A dei Dilettanti e Promozione, mentre da Prima a Terza categoria si comincia con i primi impegni ufficiali di Coppa che prevedono direttamente i rigori in caso di parità al 90’.

Match tanto difficile quanto stimolante per l’Arcetana che attende la fuoriserie piacentina Nibbiano, rinforzata in estate dopo aver sfiorato il salto in Serie D dopo aver perso lo spareggio per il primo posto a Fiorenzuola contro la Correggese e la finale play-off con la Vianese. Altro avversario tosto anche per la Brescello Piccardo che si misura coi modenesi del Terre di Castelli sul neutro di Castelnovo Sotto, visto il restyling in corso sul fondo del "Morelli".

Dopo due poker rifilati alle cugine Arcetana e Campagnola, l’ambiziosa Vianese proverà a cercare il tris nel bolognese al cospetto del Corticella rivoluzionato post retrocessione dalla Serie D. Punta al riscatto il Campagnola che nel debutto casalingo ritrova la Bobbiese capace di battere i rosanero nei play-off regionali dello scorso anno.

Poker di derby geograficamente vicini in Promozione: fari puntati sul "Torelli" dove la matricola Sporting Scandiano incrocia il Baiso/Secchia del fresco mister ex di turno Lorenzo Baroni che due anni fa riportò i rossoblù della Rocca in Eccellenza grazie all’hurrà di Coppa Italia. Obiettivo restare a punteggio pieno per il Masone che insegue il blitz sul rivoluzionato Casalgrande; tanti ex di turno da una parte e dall’altra come i difensori Sabbadin e Zagnoli. Analogo obiettivo per il Luzzara che, esaltato dall’hurrà in rimonta sul Carignano, sale a Vezzano contro i gialloblù decisi a cancellare il ko di misura contro il Monticelli.

Dopo il turno di riposo, debutto stagionale per il Boretto che sarà ospite della Bagnolese sul neutro di Cella, a causa dei lavori sia sul terreno sia sulle strutture del "Fratelli Campari".

Riese e Sammartinese inseguono i primi punti stagionali nelle rispettive trasferte modenese contro Solierese e Maranello.

In Prima categoria tutte in campo le 14 reggiane: ritorna, dopo oltre un decennio, il match fra la rinforzata Rubierese e la matricola Novellara, mentre è da tripla il derby fra le neo-promosse San Prospero Correggio e United Albinea, entrambe risalite grazie ai play-off. Grande curiosità per il rinnovato Atletico Bibbiano Canossa targato mister Cangiulli, al rientro nel calcio dilettantistico a distanza da diversi anni, che comincia contro la neo-retrocessa Sorbolo Biancazzurra. Scremature per Seconda e Terza categoria con la formula delle rispettive Coppe che ha ammesso al secondo turno le migliori classificate della stagione precedente o le retrocesse dal piano superiore.