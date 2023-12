L’Arcetana saluta Dibe

Ultimissimi colpi nel calcio dilettanti: oggi, infatti alle ore 19 chiuderà la sessione invernale. Chi si è svincolato in questi giorni, invece, potrà accasarsi altrove entro il 5 gennaio. Partiamo dalla Promozione: l’Arcetana saluta Juan Daniel Dibe, attaccante del 2003 che proseguirà l’annata all’Ubersetto (frazione di Fiorano Modenese la quale squadra milita in Prima categoria). E a proposito di Prima, torniamo nella nostra provincia: bell’innesto per la Virtus Libertas, col trequartista o esterno offensivo Stefano Ametta, classe 1995 in uscita dall’Atletic Progetto Montagna (lo si ricorda anche al Bibbiano/San Polo).

In Seconda categoria è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Trivieri (punta del 2004) all’Atletico Bibbiano Canossa: mancava solo l’ufficialità (il giocatore arriva dal Bibbiano/San Polo). Saluta l’Atletico Bibbiano Canossa, invece, Elia Lodi: punta del 1995, andrà a rinforzare la Borzanese. In Terza categoria ha calato un tris di rinforzi il Biasola: sono arrivati Nadheer Alganduz, portiere classe 2002 proveniente dalla Gualtierese, Alfred Nasseh, centrocampista duttile del 1997 che era alla Borzanese, e l’esperto e navigato puntero Massimo Bertozzi, 39 anni, che è reduce dall’esperienza con la Saxum United. La Plaza di Montecchio potrà contare su Franco Cantarelli, esterno offensivo del 1998 che proviene dalla Barcaccia.

g.m.