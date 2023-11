L’architetto Baricchi parla di calamità e disastri nell’arte

Per i Martedì della Luc – Libera Università Crostolo – alle 17,30, nell’aula 2 di Unimore, l’architetto Walter Baricchi parla di "Calamità e disastri nell’arte". L’incontro è nel programma del ciclo "Appuntamenti tra Storia, Geopolitica,Letteratura, Arte, Attualità". Obiettivo del seminario è mostrare come l’arte, nel tempo, abbia interpretato le calamità che hanno colpito la terra in opere di grande impatto visivo e valore artistico, che ne fermano la memoria per sempre. L’ingresso è libero e aperto a tutti.