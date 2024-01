L’architetto Costa: "Centro storico, bisogna ripartire dal coraggio delle idee"

(...) Si pensi che autorevoli studi vedono la città di Firenze, prima nelle graduatorie per grave pericolo generato dall’abbandono dei cittadini residenti, travolti dalle conseguenze di un turismo esasperato. Facciamo dunque una premessa: la residenzialità dei cittadini nel cuore della città è il primo e più rilevante fattore di salvaguardia dell’equilibrio urbano. La presenza dei cittadini con un corretto mix sociale che comprenda anche la presenza del ceto medio, garantisce autonomamente il fatto che il centro sia continuamente ’’in uso’.

Naturalmente questo implica la presenza di tutti quei servizi di vicinato, anche minuti e a gestione familiare, quali ad esempio i negozi di prima necessità, il calzolaio, l’ortolano, il droghiere, la merceria, etc..., che ai cittadini residenti servono continuamente. Ogni quartiere, in una città che, pur essendo unica è oggi per la sua grande espansione obbligatoriamente policentrica, deve avere tutte le funzioni vitali che permettono ai cittadini di soddisfare le proprie esigenze senza obbligatoriamente prendere la macchina con tutto ciò che questo implica. È quindi evidente che la sorte del centro storico non può essere scissa da ciò che si realizza e si insedia al di fuori di esso.

In sintesi, la città è fatto unitario, con zone diversamente caratterizzate, che debbono dialogare fra loro: è un organismo vivente i cui organi debbono essere tra loro correttamente collegati e senza fratture. Il successo o l’insuccesso delle politiche per il centro storico reggiano, sempre più strozzato e separato dal resto della città per l’uso che ancora si attribuisce alla ’vecchia’ circonvallazione, non dipende da interventi isolati e puntuali, non illudiamoci, ma riguarda il funzionamento dell’intero sistema urbano.

Le singole proposte che leggo, tipo il chiudere i giardini o aprire il Municipale, spesso apparentemente contraddittorie, non hanno comunque la forza per influire in modo decisivo su una partita così complessa. Occorre dunque intervenire a livello strutturale senza trascurare l’aspetto sociale che è fondamentale nel definire l’identità di una città. Faccio alcuni pratici esempi: il problema dei negozi. Il modello di vendita dei grandi supermercati, di origine non autoctona e sviluppatosi per un modello urbano non europeo, è ormai acquisito in modo irreversibile anche da noi; dobbiamo tuttavia avere ben chiaro che una loro percentuale eccessiva collocata nella fascia urbana esterna si ripercuote pesantemente sul centro. Altrettanto dicasi per la residenza: una percentuale eccessiva di aree di espansione residenziale esterna – e ben venga la riduzione che ultimamente si è intrapresa – ha giocato nei riguardi del centro storico e dell’interna struttura urbana un ruolo negativo di grande rilevanza. Basti pensare a certe recenti enormi lottizzazioni. Questi insediamenti esterni, a cui manca l’anima e la struttura del quartiere, hanno offerto a una porzione molto importante di ceto medio la voglia di risiedere in zone che comunque offrono una maggiore libertà: un po’ di verde, il posto macchina, una comoda accessibilità, il silenzio nelle ore notturne e sì, il supermercato a disposizione.

La carenza di socialità di queste aree di espansione si riversa poi in centro storico. Il centro, cronicamente e progressivamente oppresso dal problema dei parcheggi non ha saputo trovare risposte. Così ha ridotto in molti casi strade e piazze in parcheggi essi stessi, che, alternati a distese e mercati, costituiscono nella quotidianità l’immagine della città.

La maggior parte dei residenti del centro che non dispongono di dimore con spazi interni, cortili o giardini, sono evidentemente sacrificati da questa situazione. Quelli che erano i negozi di prima necessità si sono molto diradati e la gamma merceologica, un tempo assai varia e qualificata, numericamente si è ridotta in modo drastico avvicinandosi alla monotematicità; anche certi negozi che, nel cuore dei reggiani, erano un punto di riferimento stanno loro malgrado sparendo. Non possono bastare nell’equilibrio generale quei meritevoli punti di eccellenza che hanno deciso di resistere. Nel tempo si va viceversa registrando una proliferazione di negozi e negozietti che, assai numerosi aprono e chiudono con molta frequenza mostrando il triste spettacolo, da molti segnalato, delle vetrine oscurate. Il centro sta divenendo così una sorta di scenario urbano dove le belle facciate restaurate rappresentano le quinte dove si vive una rappresentazione in cui i cittadini residenti svolgono sempre meno il ruolo degli attori. In questi scenari le manifestazioni, anche quelle indovinate come ad esempio quella ’ariostesca’ di Capodanno in Piazza Grande, pur bella e opportuna, rimangono episodi a sé stanti, che non incidono sulla ripresa e in certo qual modo sono estranei alla vita ’ordinaria’ e quindi più autentica della città.

Questo panorama presenta spesso un fenomeno di svuotamento costituito da fattori interdipendenti: non solo quello generato dai negozi ma innanzi tutto quello determinato dal diradamento della funzione residenziale. Gli edifici inutilizzati o abbandonati – intere porzioni di isolati disabitati e chiusi – non rimangono tali impunemente: determinano un senso di sconforto al loro intorno e talvolta ospitano quei fenomeni di vario tipo di degrado di cui tutti si lamentano.

Bisogna con coraggio rimboccarsi le maniche, e la nuova Amministrazione dovrà guardare oltre la fatica: ci sono ancora tante possibilità da giocare, alcune di esse di grande impatto. La zona dei Teatri, menzionata più volte in questo dibattito, mantiene ancora un alto potenziale nonostante la compromissione, a mio parere operata, sulla parte antistante il Teatro Ariosto e l’isolato San Rocco. La parte retrostante l’Università è ancora una potenzialità inespressa dove è possibile reimpostare una proposta di ampio respiro. Nel Piano del Centro Storico che avevo redatto con la consulenza del prof Giorgio Gaetani (Politecnico di Milano) per le interdipendenze tra centro storico e città esterna e con il prof Daniel Modigliani (firmatario del Piano Regolatore Generale di Roma) avevamo avanzato una precisa proposta per superare l’isolamento del centro storico e al contempo offrire una soluzione al problema dei parcheggi. Al posto dell’attuale utilizzo della circonvallazione era prevista una cintura verde integrata di sistemi di collegamento e trasporto pubblici e dotata di un di parcheggio sotterraneo lineare debitamente studiato nel suo rapporto con la luce e la superficie superiore. Una città finalmente unificata e dotata di un congruo sistema di parcheggi. Si badi, non erano utopie: tutte le cooperative e le imprese interpellate – ponendo chiare condizioni pienamente condivisibili – erano disponibili alla realizzazione. Si era persino trovato un possibile finanziatore! Gentilmente l’architetto Bedogni ha provato ripetutamente a rilanciare questa idea e gliene sono grata. Non sono tuttavia intervenuta per caldeggiare questa o quella proposta: occorre uscire dal panem et circenses e dalla rassegnazione per invocare invece una strategia complessiva e condivisa nella continuità da attuarsi, certo gradualmente, secondo le possibilità a breve, medio e lungo termine, ma perseguendo un’IDEA. Diceva Leonardo: non si volge chi a stella è fisso.