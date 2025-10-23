L’architettura del sentire: sabato l’incontro

Lungo il cammino che conduce al palco principale dell’Ariosto a Reggio Emilia il Tedx (Technology, Entertainment, Design) propone una serie di incontri esperienziali nei luoghi simbolo del territorio, dove il dialogo tra persone, idee e paesaggi genera nuovi significati. Con questo spirito sabato 25 ottobre alle ore 16:00, in collaborazione con l’associazione "Il Melograno" e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ci sarà un appuntamento all’Eremo di Bismantova, per l’ incontro dal titolo "Umane Nature – L’architettura del sentire", con l’architetto Francesco Lenzini (nella foto), docente universitario e divulgatore d’arte, moderatrice Francesca Codeluppi.

Nel suggestivo Centro Laudato Sì, luogo dove la Pietra incontra il silenzio, Lenzini condurrà il pubblico in un viaggio tra materia e spirito, luce e parola, intrecciando arte, architettura e sentimento. Con il suo linguaggio poetico e rigoroso, capace di fondere narrazione e riflessione estetica, esplorerà la bellezza come forma di conoscenza e resistenza, restituendo all’arte la sua dimensione più umana: quella che nasce dal contatto, dall’ascolto e dall’emozione condivisa.

L’incontro rappresenta una tappa del percorso "Umane Nature", che avvicina la comunità Tedx ai valori del tema 2025 — Umanità — declinati in esperienze reali di pensiero e sensibilità. Nell’atmosfera dell’Eremo, il pubblico potrà riscoprire la relazione profonda tra l’essere umano e il paesaggio, tra la cultura e la natura, tra la costruzione e la contemplazione.

Un momento di raccoglimento, dialogo e ispirazione che anticipa lo spirito del Tedx Reggio Emilia 2025, dove scienziati, artisti, innovatori e pensatori si confronteranno sul significato di "essere umani" nell’epoca dell’iperconnessione.

s.b.