L’Archivio di Stato si rifà il trucco. Restyling a Palazzo Carmi. Interventi per 17mila euro

Tra i finanziamenti approvati e programmati per l’annualità 2025-2027 dal Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac) figurano anche due tesori del territorio reggiano. Nel provvedimento che specifica i progetti di restauro e lavori di consolidamento, due finanziamenti riguardano l’Archivio di Stato di Reggio, ovvero, nell’ambito della riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Carmi, il restauro delle bacheche, per l’ammontare di 5mila euro nel 2025 e di altri 5mila nel 2026, e la predisposizione del sistema espositivo verticale, che prevede 7mila euro di spesa nel 2025.

In provincia, l’attenzione del Ministero è caduta sulla Chiesa della santissima Annunziata di Mandriolo (Correggio) con la pianificazione di interventi di consolidamento dei paramenti murari della facciata, che comporteranno una spesa di 20mila euro nel 2025 e di 40mila nel 2026. Punto di riferimento per ricercatori e studiosi, l’Archivio di Stato di via Cairoli comprende una sala studio, fondi archivistici, biblioteca dell’istituto, il museo dell’Archivio, mappe, piante e topografie, fra cui il ‘Liber focorum ... civitatis Regii Lepidi’, in una legatura del XVIII secolo. Il registro era nato a scopi fiscali, per determinare il riparto della gabella del sale sulle famiglie (fuochi) residenti in città, nelle sue frazioni e comunità soggette, e si rivela uno dei documenti più importanti di statistica medievale che si abbiano in Italia, oltre a una miniera ricchissima di notizie concernenti la vita cittadina del sec. XIV.

Le origini dell’Archivio risalgono al 1849, quando nell’area del convento di S. Spirito venne edificato dall’ingegnere Luigi Croppi, su disegno di Pietro Marchelli, un maestoso fabbricato a spese di Giuseppe e Bonaiuto Carmi. Il 1892 è l’anno a cui si fa risalire la fondazione dell’istituto, che tra i fondi più antichi conta l’archivio storico della città, con numerose scritture risalenti al Comune podestarile e di Popolo.

I Capitoli riguardanti la politica estera risalgono al 1882; uno dei pezzi più rilevanti è il Liber Grossus Antiquus (sec. XII-1352). Il Carteggio del Reggimento ha carte che risalgono al 1372 (epoca della dominazione viscontea), e continuano per il periodo della signoria estense, fino al 1796. Con gli Atti di Protocollo Generale il fondo documenta l’attività dal periodo napoleonico fino al 1897. La continuità della documentazione è caratteristica anche degli archivi giudiziari, passando per le Giudicature di pace napoleoniche, proseguendo con il Tribunale di giustizia e Giusdicenze della Restaurazione e arrivando agli archivi contemporanei del Tribunale civile e penale, e della Corte d’Assise di Reggio: un complesso che inizia il 127 e arriva al 1946.

Degni di particolare nota gli archivi delle opere pie, istituzioni assistenziali e ospedali di Reggio; si cita solo il più antico: l’Istituto dei SS. Pietro e Matteo e Opera pia Calcagni (1198-1960). Pregevoli i fondi delle corporazioni religiose soppresse:, così come il posto occupato da persone e famiglie, fra cui i Cassoli-Guastavillani (1063 sec. - XIX) e quello dei Malaguzzi-Valeri (1325 sec. - XIX), famiglia di Daria, madre dell’Ariosto.