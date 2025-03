L’arcivescovo: conta la persona. Non solo performace e risultato

Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia ha incontrato, con alcuni suoi rappresentanti, l’arcivescovo Giacomo Morandi. L’evento si è svolto il 21 febbraio nelle stanze del vescovado di Reggio Emilia, e al centro, come tema, ecco quello della figura dell’allenatore, dell’educatore sportivo.

La delegazione del Csi di Reggio, che comprendeva il riconfermato presidente Alessandro Munarini, è stata accompagnata dal neoassistente spirituale don Francesco Ametta e ha potuto presentare a monsignor Morandi il nuovo consiglio eletto a gennaio. Si è parlato del ruolo e dell’importanza dello sport nella crescita dei giovani e all’interno di una comunità.

Monsignor Morandi si è soffermato sulla necessità di un percorso spirituale per tutti coloro che hanno a che fare coi ragazzi nell’ambiente sportivo. Questo, infatti, dovrebbe venire ancor prima del percorso di formazione tecnica, perché in questo modo è la persona che viene messa al centro, invece di porre l’attenzione solamente su performance e risultato.

Con questo pensiero è in linea il Csi, che da 80 anni mette il focus sulla centralità dei valori cristiani, anche se al giorno d’oggi non è affatto semplice evangelizzare se si pensa che sempre più persone, famiglie comprese, si sono allontanate dalla vita spirituale.

Dall’incontro è emersa l’esigenza di riformare la figura dell’allenatore, inteso come nuovo educatore che si mette a disposizione dei ragazzi per la loro crescita, e in modo che questi imparino ad affrontare le tante prove della vita. La prima di queste è il fallimento, ed è anche la più difficile da superare in una società in cui non si ammette la possibilità di perdere.

Il discorso non vale solo per gli allenatori, ma anche per i dirigenti e per tutti i volontari coinvolti. Per i presenti, poi, anche un momento di confronto con l’Arcivescovo: alcuni hanno portato le proprie testimonianze, sottolineando come la difficoltà maggiore riscontrata sul campo sia quella di coinvolgere i ragazzi in attività sportive rimanendo sempre legati ai valori cristiani, minati da un mondo sempre più superficiale.

L’ambiente sportivo deve diventare luogo di ascolto e di dialogo, in cui i giovani possano trovare nel volto dell’allenatore un alleato per affrontare il futuro.