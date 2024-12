L’arcivescovo Morandi inaugurerà l’anno santo

Se Papa Francesco ha iniziato il Giubileo 2025 la vigilia di Natale con l’apertura della Porta Santa di San Pietro in Vaticano, domenica, festa della Santa Famiglia di Nazareth, ci sarà l’inaugurazione dell’Anno Santo nelle varie diocesi.

Alle 16, in Duomo, l’Arcivescovo Giacomo Morandi presiederà la liturgia per l’apertura dell’Anno giubilare reggiano che prevede anche un breve pellegrinaggio dalla Basilica di San Prospero, passando per via Calderini, via Emilia, piazza del Monte e via Carducci fino a piazza Prampolini dove è prevista una sosta davanti al Battistero per rinnovare la memoria del Battesimo; infine, i pellegrini attraverseranno il portone principale della Cattedrale dove avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Morandi.

"L’Anno giubilare - dice il vescovo - è un invito pressante alla conversione e alla riconciliazione con Dio e tra di noi. È un tempo nel quale possiamo sperimentare e gustare la misericordia del Padre che rinnova ogni cosa e rende possibile, già da ora, inaugurare i cieli nuovi e la terra nuova".

Cesare Corbelli