"L’area andrebbe organizzata meglio"

"Abito a Reggio ma lavoro a Correggio. Il prezzo del parcheggio, a mio avviso, è giusto, accettabile. Penso invece che andrebbe strutturato e organizzato meglio, con stalli più chiari magari. Il lato positivo è che quando arrivi qua almeno hai la certezza di trovare parcheggio a qualsiasi ora, mentre in altre zone del centro storico giri a vuoto per molto tempo", afferma Luca Bassi, dirigente scolastico.

Anche sulla sicurezza, tutto ok: "Mi è capitato poi molte volte di tornare la sera e, da uomo, dico che non ho mai percepito brutte sensazioni. I ragazzi che chiedono le monete alle macchinette mi hanno persino aiutato quando la macchinetta non funzionava".