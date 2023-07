L’area attrezzi all’aperto diventa palestra ’smart’

Non una semplice area per fare ginnastica calisthenica, usando il proprio corpo come peso. Ma una palestra ’smart’ all’aperto, dove grazie ai Qr Code applicati su ogni singolo attrezzo si potranno scaricare i tutorial di allenamento utilizzando un semplice smartphone.

L’Area Attrezzata Digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto dell’Italia – trova sede in via Pianella 1 nel parco accanto al PalaAeb – non lontano dalla pista polivalente inaugurata dal governatore Stefano Bonaccini l’11 giugno – e verrà presentata "sul campo" lunedì alle 18,30.

Il progetto è stato coofinanziato da ’Sport e Salute’, la società statale per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. Il Comune di Cavriago ha partecipato all’apposito bando ’Sport di tutti’ (sezione parchi), che ha l’obiettivo di "realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero".

I Comuni oltre a cofinanziare ogni realizzazione al 50%, devono far "adottare" le aree per un minimo di 2 anni da associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio che assicurino la manutenzione delle aree stesse e delle attrezzature. Ogni Comune può fare una sola richiesta; le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport sono di 4 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, e di 700mila per l’allestimento e l’attivazione digitale.

Grazie a questi attrezzi, spiegano dal Municipio, "tutti possono praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo con le Legend di Sport e Salute il Signore degli anelli Jury Chechi, e Anzhelika Savrayuk, l’ex ginnasta della nazionale italiana". Durante l’inaugurazione sarà possibile contribuire alla raccolta fondi in favore di ’All Inclusive Sport’, progetto gestito da Csv Emilia (Centro servizi al volontariato); si tratta della "più ampia iniziativa di rete della provincia di Reggio", nata per permettere ai bambini e ragazzi con disabilità di inserirsi nelle associazioni sportive locali, sostenuta anche dal Comune di Cavriago.

L’appuntamento di lunedì "celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico" assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Saranno presenti, oltre alla sindaca Francesca Bedogni, il coordinatore regionale di "Sport e salute" Antonella Luminosi; il presidente del Comitato Uisp reggiano Azio Minardi; esponenti di "All Inclusive", e le Asd cavriaghesi.

Francesca Chilloni