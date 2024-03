"L’area della Rocca diventerà un parco"

Premiati a Scandiano i progetti di riqualificazione del Vallo della Rocca. Durante l’inaugurazione della fiera di San Giuseppe il sindaco Matteo Nasciuti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il consigliere provinciale Andrea Barozzi hanno premiato i tre progetti vincitori del concorso di idee per riprogettare il vallo della Rocca, la parte antistante il monumento simbolo di Scandiano che oggi ospita un parcheggio e una strada: nell’idea dell’amministrazione comunale dovrà diventare un grande parco che abbraccia le due scuole antistanti. Per Nasciuti gli oltre 30 progetti arrivati "testimoniano quanto questo concorso, al di là della premialità, ha stimolato la creatività di architetti, ingegneri, professionisti che si sono sfidati a colpi di sostenibilità, bellezza, fruibilità, gusto per il paesaggio e per le opere storiche e architettoniche. Ora occorre pensare al futuro di questo bel progetto, da realizzare nel prossimo mandato: la nostra Rocca ne risulterà ancora più bella, avrà un parco con accesso alla città e un polmone verde, connesso con la città in tutto e per tutto". Il progetto vincitore ha incassato 5mila euro. Si tratta di un gruppo afferente al Politecnico di Milano di cui fanno parte gli architetti Ettore Donadoni, Marco Voltini, Giacomo Ricchiuto e Davide Simoni oltre all’arcetana Cristiana Mattioli. Nelle motivazioni della commissione è stato osservato che il progetto coglie "in pieno la centralità spaziale e compositiva del rapporto tra il Vallo e l’edifico della Rocca che rappresentano un unicum che andava certamente preservato nella sua semplicità e pulizia. Con la scelta di espandere il Vallo, utilizzando gli allineamenti definiti nell’originale progetto dell’Aleotti, si ottiene una apprezzata valorizzazione dello stesso. Apprezzabile lo studio sull’accessibilità pedonale e l’individuazione di alternative per la sosta così come la fattibilità e semplicità della realizzazione che deriva dalle scelte progettuali". Al secondo posto (2mila e 500 euro) si sono classificati gli architetti Gianluca Mora e Lucia Delmonte. La commissione ha apprezzato la proposta "progettuale, supportata dall’idea, molto interessante e pervasiva, di concettualizzare nelle forme e nei materiali del nuovo Viale della Rocca lo sviluppo in canti del poema Orlando Innamorato". Al terzo posto (mille euro) le architette Claudia Petrocelli e Altea Panebianco. Questi progetti, acquisiti dalla giunta, costituiranno spunti per il progetto esecutivo che dovrà valutare la nuova amministrazione.

Matteo Barca