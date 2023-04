L’area è sequestrata, ma ormai è abitata

Continuano a ritmo quasi quotidiano gli accertamenti, con relativi sopralluoghi delle forze dell’ordine, sull’area agricola di via Imbreto, a Budrio di Correggio, dove sono stati eseguiti interventi non autorizzati per trasformare il terreno, a destinazione esclusivamente rurale, in spazio residenziale, una specie di "campina".

Al controllo – di cui abbiamo scritto ieri – avvenuto l’altra sera con diverse pattuglie di polizia locale e carabinieri, ieri mattina si è aggiunto un ulteriore accertamento, dopo che alle prime due roulotte, allestite sul terreno, se n’è aggiunta una terza (nella foto a fianco), stavolta piazzata al di fuori della rete di recinzione che delimita il terreno in questione.

Sembra dunque che i proprietari non ne vogliano sapere di utilizzare quell’area a uso agricolo. E a poco, almeno finora, sembra essere servito il provvedimento di sequestro, emesso quasi un mese e mezzo fa dall’autorità giudiziaria, con divieto assoluto anche ad accedere a quel terreno.

Un divieto che è stato ribadito, anche ieri pomeriggio, tramite una nota che è stata inviata ai giornali da parte del Comune di Correggio.

Ma, anche secondo i residenti, risulta che il campo venga utilizzato, con presenza quasi costante di persone, soprattutto nelle ore serali e notturne, all’interno delle roulotte, utilizzando pure un wc chimico.