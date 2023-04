L’area è sotto sequestro, ma entrano con due roulotte

Nonostante il sequestro preventivo ordinato dall’autorità giudiziaria, non sembrano fermarsi gli accessi e i lavori in un’area a destinazione agricola, che i proprietari vorrebbero trasformare in una lottizzazione, una "campina" residenziale, ma senza avere alcuna autorizzazione. Anche l’altra sera sono intervenuti gli agenti della polizia locale per verificare la situazione, al campo recintato situato in via Imbreto, alla periferia di Correggio, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato non solo la presenza di un faro elettrico a illuminare la zona, ma anche la presenza di due roulotte, che non potevano avere accesso all’area, sottoposta al sequestro un mese fa.

Gli agenti, dopo aver valutato la situazione, hanno inviato una dettagliata relazione alla magistratura e ora si attendono ulteriori provvedimenti, non escludendo una ordinanza per il ripristino completo dei luoghi, ovviamente con i costi a carico dei proprietari del terreno. Risulta che da mesi siano in corso lavori in quell’area. Inizialmente erano stati notati cumuli di inerti che parevano rappresentare un abbandono di rifiuti. Di seguito i materiali sono stati stesi sull’intera area, avviando opere di scavo per la posa di tubazioni e vasche per raccolta fognaria, oltre a recinzione e collegamenti con la rete elettrica. Le forze dell’ordine hanno documentato le opere realizzate abusivamente, intimando lo stop agli interventi. Che però sono proseguiti e non sembrano fermarsi.