L’area sportiva avrà un nuovo look. La Regione finanzia mezzo milione

Un contributo di 500mila euro dalla Regione per finanziare il progetto di riqualificazione e ampliamento dell’area sportiva Guido Nasi. Nel 2026 inizieranno i lavori per la concretizzazione di nuovi spogliatoi e di un nuovo campo sintetico nella zona nota come ‘Il Poggio’.

Il progetto candidato dal Comune di Albinea al bando per la "concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale" è stato premiato con mezzo milione. I lavori prevedono l’ampliamento degli spogliatoi con la costruzione di una nuova ala e un campo sintetico per gli allenamenti, vicino all’attuale terreno di gioco. Si tratta di un’operazione per un costo totale di 998.400 euro.

Soddisfatto il vicesindaco e assessore allo sport Daniele Menozzi: "Siamo davvero felici di questo finanziamento che dà valore a un progetto importante, bello e sentito dalla nostra comunità. Ringraziamo la Regione per continuare a sostenere progetti che aiutano Comuni come il nostro a investire sullo sport e sull’impiantistica sportiva. Un grande grazie va anche al presidente dello United Albinea Alessandro Simonazzi, all’architetto Carlo Margini e ai nostri uffici comunali che hanno lavorato tanto per la progettazione di questa riqualificazione".

Per il presidente dello United Albinea Simonazzi questo progetto "eleva ulteriormente il valore e la funzionalità di questo bellissimo impianto sportivo, sopperendo alle lacune di strutture concepite circa 30 anni fa".

m. b.